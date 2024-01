海理穿搭 完美呼應競選策略

新罕布夏州初選當天晚上,海理川著藍色花朵及膝A字裙,喇叭袖口剪裁宛若1960年代的女主人,看似保守卻不守舊。紐時指出,這是能吸引懷舊共和黨人的衣著。(路透)

前總統川普 23日在新罕布夏州 初選勝過對手前駐聯合國 大使妮姬‧海理(Nikki Haley)後,在演說中公開批評海理的穿著「看著豪華卻不然」;紐約時報分析,其實海理深諳運用服飾穿搭塑造形象的競選策略,當天選擇的穿著,是能吸引懷舊共和黨人的衣著。

川普向來以浮誇著稱,但他對海理23日傍晚的穿搭評論其實是恰到好處,形容她的一襲連身裙「華麗卻不花俏」(in the fancy dress that probably wasn't so fancy)。

紐時報導,海理那套衣裳來自她長期青睞的紐約設計師里奇·弗里曼(Rickie Freeman)的品牌「Teri Jon」(特里‧喬恩),海理2018年擔任美國駐聯合國大使、2022年接受福斯新聞(Fox News)訪問,以及2023年參加女兒婚宴都穿著Teri Jon的服飾。

Teri Jon在各大百貨都設有專櫃,而海理在新罕州穿的那款深藍色長裙售價580元,價位偏高但又不至於昂貴;及膝A字裙有藍色花朵提花,喇叭袖口剪裁宛若1960年代的女主人,看似保守卻不守舊。

海理穿裙子演講,而非女政客的標準褲裝,她也曾穿著繡有美國國旗的拉夫勞倫(Ralph Lauren)毛衣上街。