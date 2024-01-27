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海理穿搭 完美呼應競選策略

編譯陳韻涵／綜合報導
新罕布夏州初選當天晚上，海理川著藍色花朵及膝A字裙，喇叭袖口剪裁宛若1960年代的女主人，看似保守卻不守舊。紐時指出，這是能吸引懷舊共和黨人的衣著。(路透)
新罕布夏州初選當天晚上，海理川著藍色花朵及膝A字裙，喇叭袖口剪裁宛若1960年代的女主人，看似保守卻不守舊。紐時指出，這是能吸引懷舊共和黨人的衣著。(路透)

前總統川普23日在新罕布夏州初選勝過對手前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)後，在演說中公開批評海理的穿著「看著豪華卻不然」；紐約時報分析，其實海理深諳運用服飾穿搭塑造形象的競選策略，當天選擇的穿著，是能吸引懷舊共和黨人的衣著。

川普向來以浮誇著稱，但他對海理23日傍晚的穿搭評論其實是恰到好處，形容她的一襲連身裙「華麗卻不花俏」(in the fancy dress that probably wasn't so fancy)。

紐時報導，海理那套衣裳來自她長期青睞的紐約設計師里奇·弗里曼(Rickie Freeman)的品牌「Teri Jon」(特里‧喬恩)，海理2018年擔任美國駐聯合國大使、2022年接受福斯新聞(Fox News)訪問，以及2023年參加女兒婚宴都穿著Teri Jon的服飾。

Teri Jon在各大百貨都設有專櫃，而海理在新罕州穿的那款深藍色長裙售價580元，價位偏高但又不至於昂貴；及膝A字裙有藍色花朵提花，喇叭袖口剪裁宛若1960年代的女主人，看似保守卻不守舊。

海理穿裙子演講，而非女政客的標準褲裝，她也曾穿著繡有美國國旗的拉夫勞倫(Ralph Lauren)毛衣上街。

海理參選以來不僅透過服飾、高跟鞋凸顯性別差異，更經常引用英國已故首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)衍伸出的「柴契爾主義」(Thatcherisms)，說道：「如果你想說些什麼，找男人；如果你想做好什麼，找女人。」

紐約時報分析，海理深諳運用服飾穿搭塑造形象的競選策略，例如她會穿著繡有美國國旗的...
紐約時報分析，海理深諳運用服飾穿搭塑造形象的競選策略，例如她會穿著繡有美國國旗的拉夫勞倫毛衣，凸顯愛國精神。(美聯社)

川普 聯合國 新罕布夏州

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