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這就是愛情 Jo Malone風格玫瑰 新年綻放

文／記者劉小川
Jo Malone London胭紅玫瑰香水／50ml。（圖／Jo Malone London提供）
Jo Malone London胭紅玫瑰香水／50ml。（圖／Jo Malone London提供）

一提到香水，許多人最愛的香味就是玫瑰。玫瑰是最能展現情感的香氣，更能訴說出多變的愛情面向，英倫品牌Jo Malone London推出2024限定的風格玫瑰系列，包括有三款限定香水和居家香氛蠟燭，展現出玫瑰的多面向，而瓶身上還加入藝術感的手繪圖騰，展現出全新的瓶蓋風格，更展現出愛情中的叛逆與甜美好。

Jo Malone London琥珀玫瑰香水／50ml。（圖／Jo Malone...
Jo Malone London琥珀玫瑰香水／50ml。（圖／Jo Malone London提供）

充滿貴族優雅感的琥珀玫瑰香水，以英格蘭的國花玫瑰為主軸，琥珀玫瑰香水展現出強烈風格，混合薑及辛辣丁香，再以金黃琥珀呈現出溫暖感性的風格，徹底展現出英國皇室的奢華與低調沈穩，還帶點神秘感。

Jo Malone London推出2024限定的風格玫瑰系列。（圖／Jo Ma...
Jo Malone London推出2024限定的風格玫瑰系列。（圖／Jo Malone London提供）

而胭紅玫瑰​香水是呈現出親切可人的模樣，初調以羅勒與荔枝帶出甜美感，搭配大馬士革玫瑰透過浸漬萃取，呈現出花香與蜂蜜香氣，最後的白麝香有著粉嫩氣息，讓人回想到初戀的甜蜜。

Jo Malone London玫瑰與星玉蘭香水／50ml。（圖／Jo Malo...
Jo Malone London玫瑰與星玉蘭香水／50ml。（圖／Jo Malone London提供）

玫瑰與星玉蘭​香水特別凸顯清新迷人，鮮紅玫瑰與純白星玉蘭交織出寧靜的旋律，以星玉蘭與黑胡椒呈現辛辣與溫暖，搭配大馬士革玫瑰和五月玫瑰，最後的廣藿香和琥珀打造出層次豐富的柔軟感。

特別推出的 胭紅玫瑰香氛工藝蠟燭，搭配有手繪感的玫瑰插畫，最適合送禮，而若有選擇困難，可以入手風格玫瑰糅香旅行組，一次囊括三款風格玫瑰限定香氣，可以單獨使用，更能疊擦，找出屬於自己的專屬香味。

Jo Malone London胭紅玫瑰蠟燭。（圖／Jo Malone Lond...
Jo Malone London胭紅玫瑰蠟燭。（圖／Jo Malone London提供）

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