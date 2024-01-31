2024新趨勢 3大夢幻髮色 喜「染」新春

2024染髮趨勢：夢幻奶茶色。（圖／資生堂專業美髮提供）

農曆過年快到了，許多人會趁著新春之前，改變髮色，也順勢招來好運。但2024年該染什麼顏色的頭髮呢？資生堂專業美髮從專業角色，表示2024髮色趨勢，延續美拉德色系，強調薄霧、夢幻的流行質感，重點是要飄出仙女風，因此推薦包括夢幻奶茶色、層次日落色、朦朧粉等色系。

最容易入手的就是夢幻奶茶色，以經典的奶茶色為基底，採用傲特絲染膏打造近期火紅的裸紗霧感，一整個展現出明亮感，更適合亞洲人能夠顯白，可以考慮創造深灰與明亮淺色的平衡色，適合搭配俐落的短髮，呈現優雅的仙女氣質。

2024染髮趨勢：層次日落色。（圖／資生堂專業美髮提供）

2024染髮趨勢：層次日落色。（圖／資生堂專業美髮提供）

另款則是層次日落色，以夕陽日落的顏色為靈感，強調冷霧的感覺，整體灰藍色為主，並在其中點綴淺色系，深淺彼此交錯，彷彿是夕陽落下時，橘黃色與黑夜間的漸層對比，適合喜歡個性風格的女孩。

2024染髮趨勢：朦朧粉色。（圖／資生堂專業美髮提供）

而甜美的仙女，可採用朦朧粉色，採用裸紗霧感的顏色，減少彩度，增加明度，包括挑染或是整頭都適合。

資生堂專業美髮也表示，目前消費者越來越能接受鮮明色系，還有搭配多種色彩與區塊染，也更重視染髮後的護理，ULTIST傲特絲染膏可以提供多種色彩，還能維持染髮後的健康度、顯色與鎖色，搭配傲特絲超能鎖色完美防護精華，維持髮絲健康。