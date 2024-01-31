我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024新趨勢 3大夢幻髮色 喜「染」新春

文／記者劉小川
2024染髮趨勢：夢幻奶茶色。（圖／資生堂專業美髮提供）
2024染髮趨勢：夢幻奶茶色。（圖／資生堂專業美髮提供）

農曆過年快到了，許多人會趁著新春之前，改變髮色，也順勢招來好運。但2024年該染什麼顏色的頭髮呢？資生堂專業美髮從專業角色，表示2024髮色趨勢，延續美拉德色系，強調薄霧、夢幻的流行質感，重點是要飄出仙女風，因此推薦包括夢幻奶茶色、層次日落色、朦朧粉等色系。

最容易入手的就是夢幻奶茶色，以經典的奶茶色為基底，採用傲特絲染膏打造近期火紅的裸紗霧感，一整個展現出明亮感，更適合亞洲人能夠顯白，可以考慮創造深灰與明亮淺色的平衡色，適合搭配俐落的短髮，呈現優雅的仙女氣質。

2024染髮趨勢：層次日落色。（圖／資生堂專業美髮提供）
2024染髮趨勢：層次日落色。（圖／資生堂專業美髮提供）

2024染髮趨勢：層次日落色。（圖／資生堂專業美髮提供）
2024染髮趨勢：層次日落色。（圖／資生堂專業美髮提供）

另款則是層次日落色，以夕陽日落的顏色為靈感，強調冷霧的感覺，整體灰藍色為主，並在其中點綴淺色系，深淺彼此交錯，彷彿是夕陽落下時，橘黃色與黑夜間的漸層對比，適合喜歡個性風格的女孩。

2024染髮趨勢：朦朧粉色。（圖／資生堂專業美髮提供）
2024染髮趨勢：朦朧粉色。（圖／資生堂專業美髮提供）

而甜美的仙女，可採用朦朧粉色，採用裸紗霧感的顏色，減少彩度，增加明度，包括挑染或是整頭都適合。

資生堂專業美髮也表示，目前消費者越來越能接受鮮明色系，還有搭配多種色彩與區塊染，也更重視染髮後的護理，ULTIST傲特絲染膏可以提供多種色彩，還能維持染髮後的健康度、顯色與鎖色，搭配傲特絲超能鎖色完美防護精華，維持髮絲健康。

上一則

比較有吸引力？用公費買性愛玩偶在機場展示 日本政府提告求償

下一則

快更新…LINE「回覆」功能再進化 一招快速回覆不怕錯頻

延伸閱讀

NBA／湯普森3分球再寫下里程碑 2342顆居史上第7

NBA／湯普森3分球再寫下里程碑 2342顆居史上第7
以軍炸死妻兒孫 這名記者仍堅守加薩

以軍炸死妻兒孫 這名記者仍堅守加薩
新聞眼／法國小姐 首見短髮女孩奪后冠

新聞眼／法國小姐 首見短髮女孩奪后冠
養生保健／染髮會禿頭？醫師：最多過敏導致皮膚受損

養生保健／染髮會禿頭？醫師：最多過敏導致皮膚受損

熱門新聞

圖為上班族示意圖。（取材自Unsplash／Razvan Chisu）

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

2024-01-23 19:01
譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。（本報資料照片）

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

2024-01-25 01:41
外科醫師提醒，大腸直腸癌發生率除了與「餐桌習慣」息息相關，排便時的「3個警訊」也需要留意。示意圖。（本報資料照片）

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

2024-01-24 23:06
農曆新年將至，命理師楊登嵙分享今年桃花運旺盛的生肖，以及容易衍生感情糾紛、危機的生肖。示意圖。（取材自pixabay）

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024-01-26 21:11
2月將是5生肖財運亨通的月份，若能把握機運，將會獲得豐厚的財富！（路透）

2月吉星高照5生肖：屬龍財運亨通、屬猴有意外驚喜

2024-01-26 23:59
英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦直播時遭中國小粉紅亂入，他日前帶小熊維尼玩偶重回現場。（截圖自Brendan Kavanagh臉書）

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

2024-01-28 08:59

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」