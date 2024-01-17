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BURBERRY紅運大開 湯唯秀新品 中國風討喜

文／記者釋俊哲
湯唯身穿Burberry 2024新裝，小秀幾何風格金屬耳飾。（圖／Burberry提供）
湯唯身穿Burberry 2024新裝，小秀幾何風格金屬耳飾。（圖／Burberry提供）

隨著農曆年的即將來臨，英倫時尚品牌Burberry發表了2024新春形象廣告，包含品牌好友湯唯、陳坤兩大巨星，以及中國大陸超模賀聰相繼入鏡，結合大紅色與Burberry經典的風衣、千鳥格、玫瑰印花等元素，形塑出懷舊也當代、英倫也中國風的開春視覺。

Knight小型郵筒紅皮革騎士包。（圖／Burberry提供）
Knight小型郵筒紅皮革騎士包。（圖／Burberry提供）

由攝影師Ryan McGinley掌鏡的一系列影像，讓湯唯、陳坤與模特兒們齊聚四川成都。其中陳坤席地而坐在湖畔邊，以英式長風衣搭配紅色變形千鳥格，展示帶有英倫風格的憂鬱氣息。湯唯時而側身面向鏡頭，秀出耳畔的幾何造型金屬耳飾，另一套造型則以變形千鳥格高領連身裙搭配金色鏈結的紅色Knight手拿包，紅金相映、大方也喜氣。超模賀聰連換3套不同造型，無論是將黑色包款置於頭上、討喜賣萌，又或以一身紅色格紋長風衣倚靠在復古轎車前，展現源自英倫的時尚姿態，自信迎向全新2024。

雙面兩用郵筒紅與雪酪色戰馬騎士喀什米爾圍巾。（圖／Burberry提供）
雙面兩用郵筒紅與雪酪色戰馬騎士喀什米爾圍巾。（圖／Burberry提供）

即將迎向新春，Burberry同時推出多款鮮明紅色商品，像是Knight小型郵筒紅皮革騎士包便有金色鍊條與釦環「撞」上紅色皮革；Chess郵筒紅與雪酪色學院風背包把品牌首字母B當成格紋元素，創造全新包款表情。雙面兩用郵筒紅與雪酪色戰馬騎士喀什米爾圍巾則將成為走春時的最佳配件，喀什米爾羊毛保暖，並搭配品牌經典的EKD戰馬騎士圖騰，像為將展開的新年攻城掠地、迎向豐碩與好運。

湯唯 字母

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