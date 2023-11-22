我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

舒淇上海賞高級珠寶辣得優雅 劉亦菲仙氣壓場

記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人舒淇出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗提供)
寶格麗全球品牌代言人舒淇出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗提供)

羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）日前於上海寶格麗酒店舉辦頂級珠寶暨珠寶腕表展，展出今年度最新的Mediterranea地中海系列，系列珠寶創作融會品牌發源地地中海地區獨特的文明與藝術，體現獨樹一幟的工藝傳承和美學態度。晚宴上眾星雲集、星光薈萃，包含寶格麗全球品牌代言人舒淇、劉亦菲及男星蘇有朋及胡軍等均出席盛會，共同欣賞精彩絕倫的珠寶大秀及華麗晚宴。

舒淇以一身簡約純淨的低胸晚宴服襯托整套的祖母綠珠寶，瑰麗絕倫Baroque Serpenti巴洛克靈蛇頂級祖母綠與鑽石項鍊，以8顆總重逾114克拉的尚比亞祖母綠，勾勒品牌最富盛名的靈蛇，蛇首點綴單顆純淨的三克拉梨形切割鑽石，展現出女神般的高貴氣場。

仙女姊姊劉亦菲身穿一襲綴滿羽毛花朵的粉色禮服，配襯雍容貴氣的藍寶石系列珠寶，綴滿鑽石圖騰的項鍊聚焦中央一顆66.88克拉的橢圓形蛋面切割斯里蘭卡藍寶石，手上的藍寶石鑽戒則是來自馬達加斯加的橢圓形蛋面切割馬達加斯加藍寶石，重逾20克拉，色澤濃郁奪目令人難忘。

除了兩位女神同場競艷，本次氣勢磅礡珠寶大秀更於坐落於充滿百年輝煌的外灘的上海寶格麗酒店舉辦，在動人美景的烘托下，著名藝術家Madeline Hollander與其團隊帶來一系列舞蹈表演、靈魂歌姬Gena West震撼人心的歌聲更帶著全場賓客一起踏上寶格麗穿越永恆輝煌的史詩之旅。

BVLGARI Mediterranea系列Southern Sapphire頂...
BVLGARI Mediterranea系列Southern Sapphire頂級藍寶石與鑽石戒指。(圖：寶格麗提供)
男星蘇有朋出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動...
男星蘇有朋出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗提供)
BVLGARI Mediterranea系列Southern Sapphire南...
BVLGARI Mediterranea系列Southern Sapphire南方藍寶石頂級藍寶石與鑽石項鍊。(圖：寶格麗提供)
男星胡軍出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。...
男星胡軍出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗提供)
BVLGARI Mediterranea系列Infinite Emeralds頂...
BVLGARI Mediterranea系列Infinite Emeralds頂級祖母綠與鑽石耳環。(圖：寶格麗提供)
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級...
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗提供)
BVLGARI Serpenti Incantati Tourmalines P...
BVLGARI Serpenti Incantati Tourmalines Paraiba珠寶腕表。(圖：寶格麗提供)
BVLGARI Mediterranea系列Emerald Lotus頂級祖母綠...
BVLGARI Mediterranea系列Emerald Lotus頂級祖母綠與鑽石戒指。(圖：寶格麗提供)
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗...
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗提供)
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗...
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗提供)
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗...
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。(圖：寶格麗提供)
BVLGARI Mediterranea系列Baroque Serpenti巴洛...
BVLGARI Mediterranea系列Baroque Serpenti巴洛克靈蛇頂級祖母綠與鑽石項鍊。(圖：寶格麗提供)
BVLGARI頂級坦桑石與鑽石手環。(圖：寶格麗提供)
BVLGARI頂級坦桑石與鑽石手環。(圖：寶格麗提供)
BVLGARI Mediterranea系列Byzantine Sapphire...
BVLGARI Mediterranea系列Byzantine Sapphire頂及藍寶石與鑽石耳環。(圖：寶格麗提供)

劉亦菲 斯里蘭卡 蘇有朋

上一則

拖延症讓你工作沒效率？網友推8大改善方法擺脫惡習

下一則

全球智慧手機銷量10月恢復成長 2年多來首見

延伸閱讀

劉亦菲扮迪士尼公主 挨酸「珠圓玉潤 連鎖骨都沒有」

劉亦菲扮迪士尼公主 挨酸「珠圓玉潤 連鎖骨都沒有」
劉亦菲「公主」造型代言珠寶 生圖曝神仙姐姐「珠圓玉潤」

劉亦菲「公主」造型代言珠寶 生圖曝神仙姐姐「珠圓玉潤」
喘息聲太酥麻 劉亦菲火辣舌吻戲700萬人搶看

喘息聲太酥麻 劉亦菲火辣舌吻戲700萬人搶看
劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

熱門新聞

圖為人際關係示意圖。（取材自unsplash）

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

2023-11-16 03:45
火象星座發脾氣時容易傷人。吵架示意圖。（取材自unsplash）

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

2023-11-17 21:48
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

女神全智賢拎這顆 今年必敗Burberry騎士包

2023-11-19 01:40
圖片來源/ingimage

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

2023-11-17 18:13
示意圖。（取材自unsplash）

她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子

2023-11-18 01:09
11月下半月有3星座運勢大漲，不僅事業能鹹魚翻身，還能賺得萬貫家財。示意圖。（路透）

11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟

2023-11-14 19:50

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職