女神全智賢拎這顆 今年必敗Burberry騎士包

Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

在Daniel Lee於2022年接掌Burberry首席創意總監後，這個英倫品牌從自身豐富的百年歷史中重新出發，以當代風格演繹經典的騎士徽標EKD（Equestrian Knight Design），令人印象深刻。在他所創作的2023秋冬系列中，他以EKD戰馬騎士設計為靈感，打造出2023秋冬系列首顆標誌性包款 – Knight騎士包。不但是品牌今年最具識別度的單品之一，多元百變的風格更是受到各界時尚 名人喜愛，紛紛選用為私服穿搭。

這款功能與美觀兼具的嶄新創作，適合各種場合與穿搭：可調整式背帶讓包包以肩背或斜肩背形式呈現，改變扣環位置可巧妙地將原先折疊的輪廓轉變為托特包。馬型夾扣靈感來自馬頭加上韁轡、柔軟的皮革賦予包款時尚風格，並展現高度耐用性。全新Knight騎士包一共推出大中小三種尺寸，並提供各式材質顏色的豐富選擇，能為日常造型變化風貌。