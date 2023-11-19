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女神全智賢拎這顆 今年必敗Burberry騎士包

記者孫曼／即時報導
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

在Daniel Lee於2022年接掌Burberry首席創意總監後，這個英倫品牌從自身豐富的百年歷史中重新出發，以當代風格演繹經典的騎士徽標EKD（Equestrian Knight Design），令人印象深刻。在他所創作的2023秋冬系列中，他以EKD戰馬騎士設計為靈感，打造出2023秋冬系列首顆標誌性包款 – Knight騎士包。不但是品牌今年最具識別度的單品之一，多元百變的風格更是受到各界時尚名人喜愛，紛紛選用為私服穿搭。

這款功能與美觀兼具的嶄新創作，適合各種場合與穿搭：可調整式背帶讓包包以肩背或斜肩背形式呈現，改變扣環位置可巧妙地將原先折疊的輪廓轉變為托特包。馬型夾扣靈感來自馬頭加上韁轡、柔軟的皮革賦予包款時尚風格，並展現高度耐用性。全新Knight騎士包一共推出大中小三種尺寸，並提供各式材質顏色的豐富選擇，能為日常造型變化風貌。

Burberry全球代言人全智賢，在機場被捕捉到以風衣和Knight騎士包的簡約造型展現休閒又時髦的個性，韓國女團NewJeans的Danielle則以鮮亮的含羞草色騎士包和吊飾演繹年輕穿搭態度；女星湯唯在活動上以手拿的方式演繹出包款的率性與輕鬆感。台灣時尚指標名媛孫芸芸和女星隋棠則以今年秋冬最熱門的美拉德穿搭搭配Knight騎士包。品牌大使Bright Vachirawit、陳坤、台灣演員吳慷仁都採用隨性斜背的方式，將騎士包的中性設計與不受拘束的當代細節展露無遺。

Burberry Knight小型緞帶紫色皮革騎士包。(圖：Burberry提供...
Burberry Knight小型緞帶紫色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)
隋棠肩背Burberry Knight大型可可色麂皮騎士。(圖：Burberry...
隋棠肩背Burberry Knight大型可可色麂皮騎士。(圖：Burberry提供)
NewJeans成員Danielle肩背Burberry Knight小型含羞草...
NewJeans成員Danielle肩背Burberry Knight小型含羞草色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry Knight大型可可色麂皮騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry Knight大型可可色麂皮騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry品牌大使Bright Vachirawit肩背Burberry ...
Burberry品牌大使Bright Vachirawit肩背Burberry Knight大型可可色麂皮騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry Knight小型藤蔓色毛絨皮革騎士包。(圖：Burberry提...
Burberry Knight小型藤蔓色毛絨皮革騎士包。(圖：Burberry提供)
孫芸芸手拎Burberry Knight小型黑色皮革騎士包。(圖：Burberr...
孫芸芸手拎Burberry Knight小型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)
知名女星湯唯手拎Burberry Knight小型焦棕色麂皮騎士包。(圖：Bur...
知名女星湯唯手拎Burberry Knight小型焦棕色麂皮騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色毛絨皮革...
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色毛絨皮革騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry全球代言人全智賢與韓國女團NewJeans的Danielle演繹...
Burberry全球代言人全智賢與韓國女團NewJeans的Danielle演繹Burberry Knight騎士包。(圖：Burberry提供)
Burberry Knight小型含羞草色皮革騎士包。(圖：Burberry提供...
Burberry Knight小型含羞草色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

時尚 湯唯 隋棠

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