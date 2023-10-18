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PRADA純白裙 3種刺繡之美 融入花花世界

文／記者釋俊哲
Prada 2023秋冬將花卉之美以手工藝融入時裝設計細節（左圖）。（取材自Instagram）
Prada 2023秋冬將花卉之美以手工藝融入時裝設計細節（左圖）。（取材自Instagram）

2023秋冬新品中，Prada的手工刺繡工藝近日儼然掀起一陣浪漫風潮。品牌陸續發表一系列靜態或動態影像，並邀請「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、英國女星莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）入鏡，展現花朵的純粹之美，更讓多款具立體刺繡的白色花裙成為矚目焦點。

Prada的小花裙並非空穴來風，裙裝上的形狀皆參考了真實的花朵樣態，包含植物枝條、花簇、矮牽牛、百合、鬱金香、茉莉花、絨球，全數褪去色彩，以純白形式出現在裙裝上，展現靜謐抽象之美。

白色花裙皆參考了真實花朵、並運用3種刺繡工法，精巧製作。（圖：Prada提供）
白色花裙皆參考了真實花朵、並運用3種刺繡工法，精巧製作。（圖：Prada提供）

然而這些花朵、枝條、絨球的形狀質感與樣態各異，Prada合計運用了公爵緞、府綢、加札爾絲綢、雪紡，以及棉質或絲質的歐根紗，讓不同面料模擬不同樣態，並和裙裝布料呈現豐富的質感比對層次。

最後Prada再用上3種不同的刺繡工法：Pendant刺繡、Standing刺繡、Pom Pom刺繡。Pendant刺繡是以雙層面料運用在底裙與花朵上，具有支撐力的花莖以管狀襯墊面料製作，最後將馬蹄蓮、風鈴草花束與百合花等大型緞面花卉裝飾裙子；Pom Pom刺繡則先將織物斜切成條狀，熨燙使其呈捲曲狀，再將不同長度和厚度的管狀物組合形成半球體。

Standing刺繡是最能延續高級訂製服工藝的一種，微型的茉莉花花莖先以棉質歐根紗手工製作，並以人體手掌的自然溫度使之定型；花冠的製作同樣費時精工，最後再將一朵朵茉莉花繡於覆蓋裙身的面紗，花莖底部則施以十字縫工序以確保穩定性。在行進的瞬間，花朵將隨身體律動、輕顫，展現出純然、靈動的生機之美。

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