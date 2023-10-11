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Prada 2024春夏大秀 迷霧風格、中性低調

文／記者釋俊哲
煙霧瀰漫的流動感、中性、閃耀帶點甜美，是Prada 2024春夏女裝勾勒出的風格群像。（圖：Prada提供）
煙霧瀰漫的流動感、中性、閃耀帶點甜美，是Prada 2024春夏女裝勾勒出的風格群像。（圖：Prada提供）

Prada 2024春夏大秀日前登場，除了歐美明星如「奇異博士」康柏拜區、韓團Enhypen、SOMI全昭彌等人到場，更有「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），去年曾在北京為Prada走秀的香港女星惠英紅同樣現身，星光雲集。

SOMI全昭彌出席Prada 2024春夏米蘭時裝周大秀。（圖：Prada提供）
SOMI全昭彌出席Prada 2024春夏米蘭時裝周大秀。（圖：Prada提供）

香港女星惠英紅(左)與康柏拜區。（圖：Prada提供）
香港女星惠英紅(左)與康柏拜區。（圖：Prada提供）

紗質洋裝 浪漫與朦朧

延續前幾季風格，2024春夏的Prada女裝，擁有超大寬袖與短褲，既甜美也富有個性，模特兒們的髮型全數呈現服貼狀態，但在前額拉下幾抹髮絲，呈現某種克制的低調主張。多套使用歐根紗與加札爾紗的連身洋裝被精心呈現了一種生動印象，像包裝紙、包膜被自然撕開時的張力感，Prada並且以「Haze」定義了這種風格：帶有迷霧、煙霧的印象，也像大秀進行中時，由天花板持續落下的流動膠質，在空間中形塑了一種有機、抽象的氛圍。

刺繡工藝 流蘇與律動

超寬袖的西裝上衣搭配短褲、超長腰帶與銀色流蘇，營造行進間的奇異活力。（圖：Pra...
超寬袖的西裝上衣搭配短褲、超長腰帶與銀色流蘇，營造行進間的奇異活力。（圖：Prada提供）

上一季純白小「花」裙運用了Pendant、Standing、Pom Pom三種刺繡技術後，本季Prada持續以刺繡為單品賦予表情：透過花朵、漩渦、銀河、星宿的多樣化呈現，並出現在披風、無袖連身洋裝。寬大的西裝輪廓上衣和超短褲不僅營造了視覺衝突張力，大量出現的流蘇更營造了行走前進時的律動感，無論是搭配長裙或高腰短褲。

拼接皮革 流動與中性

第47套壓軸的服裝，寬大超長袖的西裝上衣搭配褲裝、手提包，展現中性、自信的雋永印...
第47套壓軸的服裝，寬大超長袖的西裝上衣搭配褲裝、手提包，展現中性、自信的雋永印象。（圖：Prada提供）

值得留意的是，大秀的後段出現多套皮革裝束，多是以費工的拼接形式呈現；不規則、梯形、長三角形的皮革被重新組裝成背心、皮裙、包款、連身長裙，甚至加上鉚釘以呈現銳氣。具體描繪了2024春夏Prada的女裝群像：有機、流動、甜美、閃耀、中性，同時以極具個性的風格呈現。

北京 奇異 香港

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LOEWE 2024春夏女裝 回歸實穿、曲線修長

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