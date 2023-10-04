2024春夏女裝 GUCCI重返簡約 邁向新時代
GUCCI日前於米蘭時裝周期間發表了2024春夏女裝秀，由於是新任創意總監Sabato De Sarno上任後全權操刀的第一場大秀，因而引起全世界時尚迷關心，秀上並有品牌大使NewJeans團員中的Hanni現身，好萊塢女星茱莉亞羅勃茲、男星萊恩葛斯林也是座上賓，成為米蘭時裝周期間最受注目的大秀之一。
回歸日常實穿 幹練俐落
在品牌官方發表、以Sabato署名的文案中提到，本季的服裝「是一個關於生活樂趣的故事，也是一個關於熱情、人性、人群、現實生活的故事」，而在故事中，每一個人都可以獲得包容和擁抱，Sabato De Sarno同時認為這個故事，「是一個關於物件的故事—儘管這些物件看起來閃閃動人、觸感柔順而冰冷，… 這些物品令人渴望收藏，但不是為了像放在博物館般地被束之高閣，而是為了點亮每一天。」
一如官方新聞中提及，本季GUCCI有別於過往的文藝復興風格，2024春夏女裝宛如改頭換面，在Sabato De Sarno掌舵下，回歸高度簡約路線，並以第一套造型的超長風衣、超低背心、極短褲、厚底樂福靴，為整場大秀風格定錨。
合身但略為寬鬆的粉色、海軍藍色長外套或雙排扣西裝，展現出GUCCI女性的幹練俐落，尤其極短褲更凸顯修長的腿部線條輪廓，活力四射；柔軟的棉質高領美式風格外套和皮裙混搭，讓GUCCI這家百年時裝屋展現出實穿、回歸日常的親民一面。
V領開襟的絲質長衫看似優雅簡約，但在袖口處低調混入GUCCI經典的綠紅綠織帶。
雙色織帶 展現經典之美
事實上，GUCCI經典的雙色織帶本季除了綠紅綠、也有藍紅藍的組合，並出現在領片、袖口、甚至是蟒蛇皮的壓紋包款上、白色球鞋的鞋舌上。配件部分，GUCCI經典的船錨元素本季變得極為搶眼：單邊的超大金色耳環、脖子上的短版金色短鏈、又或是手上的金色手環，每個單品都展現出閃耀、闊氣的強烈存在感。
然而，在一切簡約、親民的同時，仍然能夠從部分細節中感受到Sabato的巧思：像是襯衫內側拼接的超長繫帶可綁成蝴蝶結，並出現在另一套藍色長袖上衣中；又或是鑲嵌滿水晶的無袖蘋果綠背心搭配丹寧長褲和蟒蛇皮包款，展現出奢華、隨興的鮮明衝突。
整體而言，GUCCI從先前繁複、炫技取向、華麗的文藝復興風格，高程度轉而調和為內斂、極簡、知性與俐落的調性，引發網路的熱切討論。部分網路使用者表達情緒、高聲緬懷過往由Alessandro Michele主政的時代，但也有網友指出，必須接受GUCCI已邁向新一篇章的事實，另外也有網友持高度讚揚，在Sabato De Sarno操刀下，GUCCI重新擁抱了永恆、別緻的經典之美。
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