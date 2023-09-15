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19歲網球天才少女高芙 美網捧盃照同款勞力士曝光

記者釋俊哲／即時報導
勞力士代言人高芙獲得2023美網冠軍，並在高舉獎盃時配戴了勞力士表款。（圖：勞力士提供）
勞力士代言人高芙獲得2023美網冠軍，並在高舉獎盃時配戴了勞力士表款。（圖：勞力士提供）

2023年美國網球公開賽甫於日前落幕，雖然日前受到高度熱切討論的西班牙年輕球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）並未獲得男子單打冠軍，但同樣身為勞力士（ROLEX）代言人的高芙（Coco Gauff）則獲得女子組單打后冠，同時職業生涯排名上升至職涯最高第三位，也令勞力士與有榮焉。

年僅19歲的高芙也是1999年以來、贏得美國網球公開賽最年輕的美國選手，與阿爾卡...
年僅19歲的高芙也是1999年以來、贏得美國網球公開賽最年輕的美國選手，與阿爾卡拉斯同樣「英雄出少年」。（圖：勞力士提供）

高芙9日在美網最終決賽中，三盤大戰以2：6、6：3與6：2，逆轉獲勝，獲得其職涯首個大滿貫賽事。年僅19歲的高芙也是1999年以來、贏得美國網球公開賽（US Open）最年輕的美國選手，也與「同門」的阿爾卡拉斯同樣「英雄出少年」。

勞力士代言人高芙日前獲得美網女子組單打后冠，令勞力士與有榮焉。（圖：勞力士提供）
勞力士代言人高芙日前獲得美網女子組單打后冠，令勞力士與有榮焉。（圖：勞力士提供）

美網與溫布頓網球公開賽、澳網、法網並列網球的四大滿貫賽事，歷史源起於1881年，並與勞力士從2018年開始合作，由勞力士擔任大會指定時計。而雖然一年之中最後一個滿貫賽事美網已經結束，但時間持續前行，一如勞力士不斷突破製程、風格、想像力的邊界，網球賽事接下來的焦點將由個人轉為團體賽事，例如9月22日至24日首次在加拿大溫哥華舉辦的「拉佛盃（Laver Cup）」，並同樣由勞力士擔任創始合作夥伴和大會指定計時。

Rolex Oyster Perpetual 36腕表（Ref.126000）綠...
Rolex Oyster Perpetual 36腕表（Ref.126000）綠松石藍色面盤，表款與高芙手上的紫色面盤為同系列、不同面盤顏色。（圖：勞力士提供）

屆時將有哪些勞力士代言人、傑出的菁英選手登場較勁，展現鬥志、力量與對精準的高速回應？且讓人拭目以待。

阿爾卡拉斯 澳網 溫布頓

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