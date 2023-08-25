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太陽眼鏡不是愈黑愈好 選購注意2大重點

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

夏季出遊有些人為了造型好看會選擇配戴太陽眼鏡，不過臉書粉絲專頁「食用玩家-食藥署」提醒，太陽眼鏡除了注重造型外，也要注意鏡片顏色，而且要保護眼睛不是愈黑愈好，挑選重點應放在「抗紫外線」的功能。

太陽眼鏡鏡片顏色別亂選 「這」顏色最不推薦

市面上太陽眼鏡鏡片有好幾種顏色，許多人喜歡購買不同顏色的太陽眼鏡來搭配衣服，太陽眼鏡儼然已經成為夏日必備時尚配件。不過，太陽眼鏡鏡片顏色可別亂選，台灣食藥署表示，藍色鏡片是最不推薦的太陽眼鏡，因為它會讓能量較高的藍色可見光進入眼睛。

台灣食藥署建議，太陽眼鏡可以挑選灰色、墨綠色或棕色鏡片，能維持景物色彩，而橘黃色鏡片可以增加色彩對比度，即使劇烈運動也較不會受到影響，適合運動時使用。

鏡片不是愈黑愈好 注意抗UV功能、證明

此外，民眾常有太陽眼鏡鏡片愈黑愈能保護眼睛的觀念，但其實這並不正確。台灣食藥署表示，戴上太陽眼鏡後，由於光線變暗，瞳孔會放大，假如鏡片防紫外線功能不足，反而會讓更多紫外線進入眼睛，對眼睛的傷害比不戴太陽眼鏡還要大，因此重點應該是「抗紫外線」的功能。

紫外線根據波長可分為UVA、UVB、UVC三種類型。UVA波長最長，約400至320奈米（nm）；UVB波長次之，約320至280nm；UVC波長最短，約280至100nm。

因此，民眾在購買太陽眼鏡時，應挑選標示「抗UV400」的鏡片，才能阻擋波長範圍約400nm以內紫外線，達到保護眼睛的效果。台灣食藥署提到，如果民眾還是不放心，有些太陽眼鏡會附上「防紫外線證明」標示所過濾的波長及過濾率，可以選擇這類附證明的產品比較有保障。

資料來源：健康醫療網

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