灌籃高手也時尚 FENDI夏季限定籃球系列

FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。(圖:FENDI提供)

灌籃高手也可以很時尚 ！FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。該系列僅限於全球共11間特定精品店販售，店中還會有期間限定的FENDI籃球場，並同時於歐洲、美國、中東、日本 和中國的FENDI官網亦可訂購。

從品牌經典設計元素中汲取靈感，將常印在球衣上的校隊字母 換成FENDI Roma和FF這兩款logo圖案，整體散發出濃濃的校園運動風，黑色和灰色的籃球T恤、背心和短褲等運動服等，都加上運動風的FENDI Roma羅紋滾邊。而灰色運動服及輕盈高科技布料校隊飛行員夾克飾有撞色黑色滾邊，猶如籃球的線條。