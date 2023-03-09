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BTS隊長「撞包」楊紫瓊 超軟羊皮編織包到底紅什麼？

記者釋俊哲／即時報導
楊紫瓊近日不約而同與BTS防彈少年團隊長金南俊使用了同一款羊皮編織包。(圖:Bottega Veneta提供)
楊紫瓊近日不約而同與BTS防彈少年團隊長金南俊使用了同一款羊皮編織包。(圖:Bottega Veneta提供)

性別流動的概念近年在時裝產業大為流行，強調不再為制式的二元分類、社會觀察所限制。全身配件中，包款可能是最去性別的一項單品，例如近日華人天后楊紫瓊、BTS防彈少年團長RM、超模杜鵑都不約而同使用了同一款的皮革編織包，展現時尚造型。

因為「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)有望在本周末問鼎奧斯卡的楊紫瓊，被拍到以皮草皮革外套搭配一款皮革編織的Bottega Veneta Andiamo包，並搭配針織毛衣和淺色牛仔褲，頗有幾分義大利地中海式的度假風格。

BTS防彈少年團隊長BM金南俊則是在機場被拍到，他以同款、大尺寸的咖啡色Andiamo包搭配駝色長風衣，身高180公分的模特兒身型，輕鬆駕馭原本被認為女包的Andiamo；而除了楊紫瓊與BM外，包含中國超模杜鵑、孫芸芸、楊錦華僅日也都續在IG曬出同一顆包款的穿搭造型，展現包款在2023春夏的強勁人氣。

Andiamo包款是2023春夏Bottega Veneta的全新設計，義大利文的Andiamo也就是Let’s Go、「我們走吧！」的意思，從系列名稱已經讓人感受到滿滿的旅遊、探險情緒，可肩背或手提的羊皮編織包款，並點綴了黃銅打造的立體繩結，可肩背或手提，Andiamo系列以柔軟的羊皮編織而成並點綴黃銅材質的立體繩結，共有三種尺寸與深咖啡、酒紅、深綠、石灰棕、香草冰淇淋與白色多種選擇。

這個春夏，不管是東京、首爾、紐約還是香港，且揹上一顆Andiamo包，去旅行吧！

楊謹華在二月底時已搶先在IG大秀Bottega Veneta的2023春夏新款A...
楊謹華在二月底時已搶先在IG大秀Bottega Veneta的2023春夏新款Andiamo包。(取材自[email protected]
超模杜鵑原本就是Bottega Veneta品牌好友，日前也使用Andiamo包...
超模杜鵑原本就是Bottega Veneta品牌好友，日前也使用Andiamo包款造型，展現都會女性的辦公時尚。(圖:Bottega Veneta提供)
BTS防彈少年團隊長BM金南俊以大尺寸咖啡色Andiamo包搭配駝色長風衣，輕鬆...
BTS防彈少年團隊長BM金南俊以大尺寸咖啡色Andiamo包搭配駝色長風衣，輕鬆駕馭Andiamo羊皮編織包。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo酒紅色編織皮革大型手提包。(圖:Bottega Veneta提供)
Andiamo酒紅色編織皮革大型手提包。(圖:Bottega Veneta提供)
Andiamo石灰棕編織皮革中型手提包。(圖:Bottega Veneta提供)
Andiamo石灰棕編織皮革中型手提包。(圖:Bottega Veneta提供)
楊紫瓊，被拍到以皮草皮革外套搭配咖啡色的Andiamo包中型款，並搭配針織毛衣和...
楊紫瓊，被拍到以皮草皮革外套搭配咖啡色的Andiamo包中型款，並搭配針織毛衣和淺色牛仔褲，頗有幾分義大利地中海式的度假風格。(圖:Bottega Veneta提供)

楊紫瓊 義大利 咖啡

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