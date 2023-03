BTS隊長「撞包」楊紫瓊 超軟羊皮編織包到底紅什麼？

楊紫瓊近日不約而同與BTS防彈少年團隊長金南俊使用了同一款羊皮編織包。(圖:Bottega Veneta提供)

性別流動的概念近年在時裝產業大為流行,強調不再為制式的二元分類、社會觀察所限制。全身配件中,包款可能是最去性別的一項單品,例如近日華人天后楊紫瓊 、BTS防彈少年團長RM、超模杜鵑都不約而同使用了同一款的皮革編織包,展現時尚造型。

因為「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)有望在本周末問鼎奧斯卡的楊紫瓊,被拍到以皮草皮革外套搭配一款皮革編織的Bottega Veneta Andiamo包,並搭配針織毛衣和淺色牛仔褲,頗有幾分義大利 地中海式的度假風格。

BTS防彈少年團隊長BM金南俊則是在機場被拍到,他以同款、大尺寸的咖啡 色Andiamo包搭配駝色長風衣,身高180公分的模特兒身型,輕鬆駕馭原本被認為女包的Andiamo;而除了楊紫瓊與BM外,包含中國超模杜鵑、孫芸芸、楊錦華僅日也都續在IG曬出同一顆包款的穿搭造型,展現包款在2023春夏的強勁人氣。

Andiamo包款是2023春夏Bottega Veneta的全新設計,義大利文的Andiamo也就是Let’s Go、「我們走吧!」的意思,從系列名稱已經讓人感受到滿滿的旅遊、探險情緒,可肩背或手提的羊皮編織包款,並點綴了黃銅打造的立體繩結,可肩背或手提,Andiamo系列以柔軟的羊皮編織而成並點綴黃銅材質的立體繩結,共有三種尺寸與深咖啡、酒紅、深綠、石灰棕、香草冰淇淋與白色多種選擇。