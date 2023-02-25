蔡依林前進米蘭時裝周 辣秀深V 秀出超模九頭身

蔡依林受邀前往米蘭時裝周的寶格麗（BVLGARI）秋冬配件發表，更大秀纖腰與九頭身超模身形。

每年舉辦的米蘭時裝周，無疑會是精品產業的年度盛會。近日蔡依林 便受邀前往米蘭時裝周的寶格麗（BVLGARI）秋冬配件發表，第一手欣賞了以「Kaleidoscopia奇幻萬花筒」為主題的Serpenti系列包款、織品、太陽眼鏡等全系列年度精品，成為時裝周與精品的VVIP。

現身米蘭寶格麗展間的蔡依林，雖然全身黑色連身造型但細節大有玄機，其黑色連身上衣不僅正面開深V，兩側更大膽鏤空、秀出穠纖合度的腰身；下半身的寬直筒長褲則飾有銀色金屬球型裝飾，整體視覺更讓蔡依林呈現宛如九頭身的氣勢，辣度破表。

本次於米蘭發表的寶格麗秋冬精品，其中全新款式Serpenti Forever Bay將在三月上市，並以桃紅碧璽色、地中海青金石色、鮮豔祖母綠色，挑動春日的浪漫能量。包含Serpentine Vertical Tote手提托特包、Serpentine Pouch手拿包與Serpenti Forever East-West肩背包等包款則聚焦於「Vibrant Summer歡騰夏日」主題，並以銀色條紋或鏡面小牛皮的閃耀光澤，預告盛夏海灘與派對的愉悅時光。

特別推薦的包款則有一枚Serpenti Forever Top Handle淡金色小牛皮手提肩背包，是專為Serpenti 75周年盛大獻上。淡金色小牛皮的包款內運用以水晶玫瑰色Nappa小羊皮為內襯，蛇首釦環上則以黑色鋯石裝飾了蛇鱗、黑色縞瑪瑙則幻化為靈蛇雙眸，深邃冷凝。包款內外將有3個夾層與客製化妝鏡，背面再鑲以BLVGARI金屬Logo。