「表情包」Hanni、「女武神」三吉彩花 同框GUCCI米蘭大秀

看秀前GUCCI已在官方ig貼出一段Hanni向粉絲喊話影片，只見Hanni舉手投足流露出多變手勢與豐富表情，堪稱超萌「表情包」。（取材自Instagram）

GUCC於米蘭時裝周期間發表了23秋冬女裝，全數合計53套全新時裝，更有包含韓團New Jeans的Hanni、日本女演員橋本愛與三吉彩花、GUCCI 香水代言人茱莉婭加納（Julia Garner）、達珂塔強生（akota Johnson）、中國女星李宇春一同到場觀秀。

Hanni出席GUCCI 23米蘭秋冬女裝發表，一身白色系裝扮，更讓肩上綠紅綠背帶的GUCCI包格外搶眼。（圖 ： GUCCI提供）

橋本愛以一身大紅洋裝搭配Jackie 1961包款、出席GUCCI 23秋冬大秀。（取材自Instagram）

曾演出「貞子3D」、「聽說桐島退社了」的橋本愛（Ai Hashimoto），近日更有大導是枝裕和執導的日劇 「舞伎家的料理人」正在Netflix熱播，出席GUCCI大秀時，則以一身紅色洋裝搭配小巧的酒紅色Jackie 1961包款，清新脫俗。

三吉彩花以一襲薄紗洋裝搭配綠色羅馬鞋、超悍表情，猶如變身羅馬女戰士、氣場爆棚（圖 ： GUCCI提供）

三吉彩花在Instagram限時動態中俏皮展示腳上的綠色羅馬鞋，看來對於今日造型本人也相當滿意。合成圖圖。（取材自Instagram）

過去曾演出周杰倫 MV因而在走紅的三吉彩花（Ayaka Miyoshi），近期則因為「今際之國的闖關者」受到各方關心，並在影集中與朝比奈彩、土屋太鳳等演員同場飆戲，昨晚更以一身紗質洋裝展現好身材，尤其腳上的一雙綠色羅馬鞋更大秀三吉彩花的長腿與纖白膚質；大秀結束後，三吉彩花更在Instagram限時動態中俏皮展示腳上的綠色羅馬鞋，並對GUCCI愛心呼喚「快把圖片交出來～」，看來對於今日造型本人也相當滿意。

而今日亞洲最強人氣王或將是New Jeans的Hanni，看秀前GUCCI已在官方Instagram貼出一段Hanni向粉絲喊話影片，只見Hanni舉手投足更流露出多變豐富表情，堪稱超萌「表情包」。