絕命毒師男星代言潮牌 影迷驚呼：這真的是同一個人？

男星布萊恩克萊在高端潮牌KITH春季廣告形象與「絕命毒師」劇中（左）判若兩人。（取材自KITH官網、臉書）

高端潮牌KITH近期不僅於世界名牌專賣店齊聚的美國比佛利山 莊區域開設旗艦店，並曝光春季形象廣告，呈現帶有西部牛仔風情的影像，而詮釋品牌新品的人正是影集「絕命毒師（Breaking Bad）」男主角布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston），散發成熟魅力，讓影迷驚呼：「這真的是同一個人？」

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）

這不是高端潮牌KITH首次找「絕命毒師」的演員來擔綱形象廣告主角，早在2022年夏季時，曾獲艾美獎提名 的64歲男星Giancarlo Esposito就拍攝過一系列帶有城市度假感的大片。讓許多影迷被奉為神劇的「絕命毒師」是IMDb網站有史以來最高分影集，被多數美國媒體評為影史最偉大影集之一，劇情描述高中化學老師「華特懷特」如何一步步成為制毒大師的傳奇，至今仍是許多人心中必看經典。而飾演華特懷特的男星布萊恩克萊斯頓也因為這系列影集，聲名大噪；現身於KITH春季廣告時，卻搖身一變為帥氣大叔，讓許多影迷也驚艷！

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）

KITH春季系列延續品牌崇尚的美式簡約風格，像是經典棒球外套、襯衫式夾克、牛仔褲等都是必備。布萊恩克萊斯頓不僅演技精湛，擔綱詮釋KITH春季新品也很到位。他不再是「絕命毒師」中那個身患重病且是光頭的造型，刮去了鬍子，還以一身成熟且雋永的打扮在沙漠上拍攝帥照，泰然自若又瀟灑，每一個片段都像是電影場景。

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）

高端潮牌KITH春季形象廣告由「絕命毒師」男星布萊恩克萊斯頓詮釋。（取材自KITH官網）