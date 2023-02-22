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柯基、小兔、鹿都來了…CHANEL奇幻動物遊行 漫步大皇宮

文／記者孫曼
香奈兒於巴黎臨時大皇宮發表2023春夏高級訂製服系列，秀場中的巨型動物雕塑由藝術家Xavier Veilhan創作，猶如奇幻慶典。（圖：香奈兒提供）
香奈兒於巴黎臨時大皇宮發表2023春夏高級訂製服系列，秀場中的巨型動物雕塑由藝術家Xavier Veilhan創作，猶如奇幻慶典。（圖：香奈兒提供）

巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）中央，香奈兒（CHANEL）的2023年高級訂製服秀場上，抽象的黑、白、米色幾何造型組成巨大的駱駝、羊駝、鳥、熱帶魚……緊接著，一個個戴著黑色高禮帽、搭配白手套的模特兒打開動物雕塑從中走出，展開一場猶如華麗女子儀隊表演的奇幻遊行

香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓出席香奈兒2023春夏高級訂製服大秀。（圖：香奈兒提供）
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓出席香奈兒2023春夏高級訂製服大秀。（圖：香奈兒提供）

香奈兒全球品牌大使凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、BIGBANG成員權志龍（G-Dragon）、韓星金高銀等人都出席了日前舉辦的這場大秀。

香奈兒品牌大使G-Dragon出席香奈兒2023春夏高級訂製服大秀。（圖：香奈兒...
香奈兒品牌大使G-Dragon出席香奈兒2023春夏高級訂製服大秀。（圖：香奈兒提供）

香奈兒品牌大使金高銀出席香奈兒2023春夏高級訂製服大秀。（圖：香奈兒提供）
香奈兒品牌大使金高銀出席香奈兒2023春夏高級訂製服大秀。（圖：香奈兒提供）

打造11座巨型動物雕塑

本次藝術家Xavier Veilhan回應了香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）的第三次合作邀請，創作了這11座巨型的動物雕塑。奇幻動物遊行的起點，是嘉柏麗香奈兒女士位於巴黎康朋街31號的寓所：此空間圍繞著一系列以獅子、母鹿、雄鹿、禽鳥與駱駝主題的雕塑、畫作等藝術品收藏聚首。維吉妮維婭說：「我請他重新詮釋寓所的動物寓言並結合他個人的解讀。」Xavier Veilhan以木材、瓦楞紙和紙張打造的11座巨型動物雕塑，彷彿一場盛大的遊行慶典正要於村莊廣場展開，「我很喜歡大秀進行過程中被驚奇之事打斷的巧妙安排。」

藍色金蔥斜紋軟呢外套與迷你短褲，搭配白手套與繫帶中長靴。（圖：香奈兒提供）
藍色金蔥斜紋軟呢外套與迷你短褲，搭配白手套與繫帶中長靴。（圖：香奈兒提供）

模特兒的套裝胸前裝飾鹿、幼貓、柯基犬、兔子、燕子等金色動物刺繡。（圖：香奈兒提供...
模特兒的套裝胸前裝飾鹿、幼貓、柯基犬、兔子、燕子等金色動物刺繡。（圖：香奈兒提供）

繡有柯基犬圖樣的胸飾外套以高挺禮帽搭配。（圖：香奈兒提供）
繡有柯基犬圖樣的胸飾外套以高挺禮帽搭配。（圖：香奈兒提供）

全系列刺繡以動物為主題

系列以遊行與舞台表演的女性制服為靈感，重新詮釋香奈兒經典套裝，維吉妮維婭說：「本季全系列刺繡作品皆以動物為主題」。在短版斜紋軟呢套裝和大衣洋裝上，裝飾香奈兒經典山茶花，以及母鹿、雄鹿的刺繡，還有幼貓、柯基犬、兔子和燕子的剪影。模特兒戴著令人想起舞台表演制服的高挺禮帽、脖頸上綁著黑色或白色的領結，有的以斜紋軟呢套裝搭配白手套，或是繫帶長靴、黑色樂福鞋，穿著緞面斗篷的模特兒彷彿將施展魔術戲法。

上衣的白色母鹿彷彿駐足於繁花盛開的黑色刺繡腰封中，搭配多層皺摺蛋糕裙。（圖：香奈...
上衣的白色母鹿彷彿駐足於繁花盛開的黑色刺繡腰封中，搭配多層皺摺蛋糕裙。（圖：香奈兒提供）

洋裝綴滿黑色柔紗製成的立體花卉，刺繡部分以白色亮片組成各種不同姿態的兔子。（圖：...
洋裝綴滿黑色柔紗製成的立體花卉，刺繡部分以白色亮片組成各種不同姿態的兔子。（圖：香奈兒提供）

白色蕾絲洋裝，上方疊穿金色雄鹿頭刺繡透視紗裙，並搭配黑色領結完整造型。（圖：香奈...
白色蕾絲洋裝，上方疊穿金色雄鹿頭刺繡透視紗裙，並搭配黑色領結完整造型。（圖：香奈兒提供）

細心巧思創輕鬆浪漫新意

女子儀隊常見的短百褶裙，配上了雙排扣或燕尾外套，以編織金蔥斜紋軟呢重新詮釋，變得活潑而詩意。禮服襯衫綴滿亮片、搭配迷你短褲與少女感的蓬蓬裙，每款洋裝與連身褲皆呈現飄逸精緻的風格，加入華麗而令人著迷的豐富層次：鏤空細節、荷葉邊袖子、腰間短短的褶飾，上衣可能是細肩帶和重新上色的蕾絲，再運用絲質薄紗、塔夫綢、烏干紗、褶皺喬其紗和Chantilly蕾絲打造完美垂墜—維吉妮維婭的細心巧思，賦予這些舞台制服的元素輕鬆自在而浪漫的嶄新風貌。

香奈兒2023春夏高級訂製服大秀以綴有燕子刺繡頭紗的禮服畫下句點。（圖：香奈兒提...
香奈兒2023春夏高級訂製服大秀以綴有燕子刺繡頭紗的禮服畫下句點。（圖：香奈兒提供）

最後，一隻垂著長毛的巨型大象緩緩繞行並停駐於秀場中央，穿著短裙禮服的新娘，身上覆著綴滿燕子刺繡的頭紗從中步出，再輕盈地飛躍離開，完美地呼應大秀的起點。維吉妮維婭從觀眾席中邀請創作出秀場雕塑的藝術家Xavier Veilhan起身一起謝幕。

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