「熊貓面」登場 江詩丹頓推新款Overseas雙色計時碼表

江詩丹頓發表了新款Overseas系列雙色計時碼表，以簡約的雙色，為經典設計帶來全新感受（合成圖）。（圖：Vacheron Constantin提供）

即便只是簡單的色彩變化，已然能經典的設計帶來全新印象。瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）為旗下Overseas系列推出雙色調計時碼表，藉由銀色面盤、黑色次表盤的「熊貓面」，帶來兼容於復古與現代的運動風格。

鋸齒邊的六角形表圈，呼應了表冠上的馬爾他十字。（圖：Vacheron Constantin提供）

六邊形表圈、金屬鏈結中「藏入」品牌經典馬爾他十字的Overseas系列，屬於江詩丹頓這個擁有近300年歷史大廠中較為運動、現代傾向的系列。系列最早於1999年問世，2004年、2016年分別推出第二、第三代變革，並陸續加入設計上的精簡與快拆表帶、Easy Fit裝置。

Overseas系列雙色計時碼表，精鋼、42.5毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表、日內瓦印記認證。（圖：Vacheron Constantin提供）

2023年的Overseas雙色調計時碼表，則運用了表廠自製5200自動上鍊機芯為動力，並搭配22K金自動盤。然而表款最大特色更在於擷取了不少收藏家喜愛的「熊貓面」設計：淺（銀或白）色的主面盤，以及深（黑）色的計時次表盤，像是熊貓的表情般，討喜可愛。

5200自動上鍊機芯除了在夾板上具有日內瓦印記徽章，並採用22K金自動盤。圖（圖：Vacheron Constantin提供）

5200機芯經過日內瓦印記認證，而Overseas雙色調計時碼表並延續了2016年以來的「快拆」風格：將搭配具有馬爾他十字元素細節的金屬鍊帶、橡膠表帶，與一條黑色鱷魚皮表帶。