82歲入行當模特 那些年我們一起追的女神 即使成千歲團一樣炙手可熱

20年後重獲蘭蔻代言合約的伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）。這是她出席2019年學院主席獎（Governors Awards）年度頒獎典禮的檔案照。 （路透）

今年90高齡的鄧絲康姆（Frances Dunscombe），從82歲（沒錯，不是28歲）開始她的模特兒生涯。她丈夫已過世，有一天女兒問她有沒有興趣加入她的經紀公司；她女兒60多歲，也是個模特兒。鄧絲康姆不禁失笑：「你在開玩笑吧？」

不過她認為，其實這才是開始模特兒生涯的最好時刻，因為到了這個年紀入行，不會讓自己「沖昏頭」。

華爾街日報（WSJ）報導，這幾年鄧絲康姆當過內衣模特兒，上過Hunger雜誌，也當過英國 哈潑時尚 雜誌的封面女郎。現居英國的鄧絲康姆認為，自己的任務是激勵並支持其他銀髮族女性，「有些時尚編輯介紹給銀髮族的服飾又老派又單調，讓我相當生氣。他們難道不知道市場最新趨勢嗎？我們可是愈來愈重要的一群人。」

時尚美妝業掀銀色浪潮

鄧絲康姆代表的正是襲向時尚美妝業的銀色浪潮。近年來，從精品時尚品牌到開架式美妝及成衣品牌，都開始啟用較年長的模特兒，而且是年長很多。當中有些人本來就是「神」級超模，但也有愈來愈多素人。

看來各品牌已逐漸意識到，不管哪個年齡層的客群，都希望見到最適合自己的產品出現在伸展台或廣告中。

美妝巨頭萊雅（L’Oréal）目前的代言人，有77歲的海倫米蘭和85歲的珍芳達兩位影后；特斯拉執行長馬斯克的母親梅耶，在2017年時以69歲當上雜誌CoverGirl最資深的封面女郎。

從范倫鐵諾（Valentino）到巴黎世家（Balenciaga）、Rachel Comey等時尚品牌的伸展台，也已經常見到年過半百的模特兒的身影。

就連男性服飾市場同樣開始吹起銀髮風；在Prada 2022男裝秋冬時裝秀上，最令人驚艷的是70歲的男星傑夫高布倫和56歲的文森卡索。

但這種觀念在時尚界至今其實仍屬鳳毛麟角。根據Fashion Model Directory網站，2019年時模特兒的年齡中位數是23歲，而Fashion Spot在2022年發表的報告說，在當年的秋季時裝展上，僅23%的模特兒超過50歲。

在1980到90年代，義大利演員伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）是法國美妝大廠蘭蔻的香水和護膚產品當家代言人。但是到了1995年，已年過40的她一夕間就失去了這份工作。

伊莎貝拉羅塞里尼在2012年的紀錄片「About Face」以及數段專訪中回憶道，當時公司的主管告訴她，「女性都夢想能青春永駐，你現在42歲了，因此再也無法代表那個夢想。」

如今，現年65的伊莎貝拉羅塞里尼又重現在蘭蔻的廣告。

伊莎貝拉羅塞里尼在一次訪問中道：「難道是女性的夢想改變了嗎？她們不想永保青春，她們希望變老？」

目前依舊相當活躍的較年長模特兒當中，有些是從1960和70年代就開始在這行，例如帕特克里夫蘭（Pat Cleveland）和潔瑞霍爾（Jerry Hall），而1960年代就開始走秀的第一批黑人超模哈蒂森（Bethann Hardison），去年10月剛滿80歲後不久，就出現在時尚內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret）鼓勵女性展現自我的活動上。

資深素人也有舞台

對90年代的懷舊情懷，也帶動了各界對「資深」超模們的興趣，包括當年被時尚界譽為「The Big Five」的「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）和克莉絲蒂特林頓（Christy Turlington）。

不過從平面廣告到社群媒體 等各產業對資深模特兒的需求全面激增，素人面孔也隨之愈來愈常見。Ford Model經紀公司的全球總監Georgia Makely-Schraeder表示，過去只想找年輕、削瘦模特兒的品牌，現在愈來愈有彈性，甚至特別要找更自然或不論年紀的人選。這對模特兒經紀產業是前所未見。