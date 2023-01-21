我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

春節期間走訪全美這幾家水族館 全家都開心

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

過年在家勤保養 牢記3件事不要做 否則敷了面膜沒用

記者劉小川／台北即時報導
不要天天敷面膜。圖／摘自pexels
不要天天敷面膜。圖／摘自pexels

在過年期間，如果不想要出門，那就在家追劇、打麻將，也別忘了要好好保養。許多女生的保養，從日常就已經是或不可缺的一件事情，而在其中非常重要的關鍵就是「敷面膜」。強化肌膚的補水、修復等等，但敷面膜也有它的規矩與法則，盲目的敷臉可能反而損傷肌膚。

敷面膜遵循這「3不要」，讓面膜不白敷。

1.不要直接洗臉

敷完面膜後，第一個重要的事情，就是不要直接洗掉臉上的精華液。一定要讓面膜的精華液殘留在臉上一些時間，不然會浪費掉精華的部分，且肌膚都還沒完全吸收到養分，直接去洗臉，同時也會讓臉部肌膚出現反應不過來的可能，反而損傷肌膚的基底。

過年在家勤保養。圖／摘自pexels
過年在家勤保養。圖／摘自pexels

2.不要天天敷臉

市面上面膜功效多種，但無論是什麼樣的功效面膜，都不要天天敷。就算想要為自己的肌膚基底補水、修復，都會對肌膚變成負荷，過度的吸收對於肌膚來說，短時間根本無法承受，過度好合的營養當然也是大家皆知的脂肪粒堆積的風險。

3.不要在洗澡時敷臉

有些女生喜歡在洗澡的時候直接敷著臉，一來可以省下許多時間跟精力，但千萬不要這麼敷臉。淋浴時的水打在臉部時，面膜的精華就已經被稀釋掉，二來浴室內的高溫度，會讓面膜上的精華快速的蒸發掉，以至於吸收不到我們的臉部肌膚時就已經變成一張單純的紙巾貼在臉上，毫無意義。

千萬不要邊洗澡，邊敷面膜。圖／摘自pexels
千萬不要邊洗澡，邊敷面膜。圖／摘自pexels

高溫

上一則

林志玲手寫春聯拜年 典雅公主頭少女感噴發

延伸閱讀

天冷健康地雷多 洗腎病友應謹記5大原則

天冷健康地雷多 洗腎病友應謹記5大原則
想更年輕？快改掉這4種「壞習慣」

想更年輕？快改掉這4種「壞習慣」
還在學「甄環傳」美女滾輪瘦臉？醫療技術直接有效

還在學「甄環傳」美女滾輪瘦臉？醫療技術直接有效
10種食物能夠補充膠原蛋白 維持肌膚健康

10種食物能夠補充膠原蛋白 維持肌膚健康

熱門新聞

英國預言家帕克。（取材自YouTube）

英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢

2023-01-17 00:00
澳洲一名22歲的網美疑似為了報復前男友，接連在社群媒體上曬出大尺度辣照。（取材自Instagram／@mikaelatesta）

性感網美曬正面全空照 一絲不掛「復仇」前男友

2023-01-18 01:30
各地經濟學者與跨國公司執行長17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上談論全球經濟展望。(路透)

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

2023-01-17 23:20
新郎媽媽掀開自己的衣物，露出右邊的乳頭，穿著印度傳統服飾的新郎半彎下腰，開始吸吮，媽媽無懼外界眼光，露出驕傲的神情。（取材自Reddit影片截圖）

習俗？印度新郎婚禮上「吸母乳」 媽掀衣驕傲合照

2023-01-14 20:15
日本YouTuber「わさび」（WASABI）與老公掌握「流量密碼」，拍攝以試用各種攜便式尿袋等商品，成功博眼球。（示意圖／ingimage）

日本妹拍「野外脫褲解放片」真的紅了 大膽露出狂吸點閱

2023-01-16 02:24
中國手機廠牌vivo去年推出IQOO 11 Pro手機，標榜對應200W充電技術，引起網友討論。（翻攝自vivo官網）

中製手機快充200W「世界最快」沒人跟進？網：真的沒用

2023-01-16 15:28

超人氣

更多 >
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應
叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年

叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年
谷歌大裁員 被裁華人無心過年

谷歌大裁員 被裁華人無心過年