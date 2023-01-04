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易烊千璽現身「黃金時刻」 新年影片大秀動感活力

記者釋俊哲／即時報導
積家（Jaeger-LeCoultre）邀請到品牌大使、中國男星易烊千璽擔任演出廣告形象短片，以摩登、動感的風格獻上對新一年的期許與祝福。圖／Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）
積家（Jaeger-LeCoultre）邀請到品牌大使、中國男星易烊千璽擔任演出廣告形象短片，以摩登、動感的風格獻上對新一年的期許與祝福。圖／Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）

隨著中國農曆新年的來到進入倒數時刻，瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）發表了一只廣告形象短片，以摩登、動感的風格獻上對新一年的期許與祝福，同時邀請到品牌大使、中國男星易烊千璽擔任演出，展現兼容與當代、古典的混搭活力。

在這只名為「黃金時刻」（Moments Made of Gold）的影片中，舞台中央的大型金色裝置成為了目光焦點，這個M字母的藝術裝飾是由藝術家Alex Trochut所設計，除了帶有鮮明的1920、1930年代的裝飾藝術風格，同時也代表了時刻的M（Moments），更有易烊千璽手上的「大師（Master）」之作：Master Ultra-Thin Tourbillon Moon超薄大師系列陀飛輪月相腕表。

Master Ultra-Thin Tourbillon Moon超薄大師系列陀...
Master Ultra-Thin Tourbillon Moon超薄大師系列陀飛輪月相腕表，價格店洽。（圖：Jaeger-LeCoultre提供）
983超薄自動上鍊機芯帶來陀飛輪、日期與月相顯示三項功能，搭配底蓋的透明藍寶石水...
983超薄自動上鍊機芯帶來陀飛輪、日期與月相顯示三項功能，搭配底蓋的透明藍寶石水晶玻璃，可欣賞機芯背面的打磨修飾與結構之美。（圖：Jaeger-LeCoultre提供）

這款腕表出自積家大工坊的驕傲：乘載於玫瑰金表殼中的983超薄自動上鍊機芯帶來陀飛輪、日期與月相顯示三項功能，其中陀飛輪有助於讓機芯的運作更為精確，而日期與月相則極為實用、是一年365天都能欣賞把玩的時間資訊，尤其日期指針具備了品牌縮寫、紅色的JL字樣前端，在面盤的外側指示，同時每個月由15過渡到16號，指針則會在陀飛輪轉跳90度，讓兩者的讀取欣賞、互不干擾。金色開運、紅色招財，斯文、雋永，優雅一整年。

M字母代表了「時刻」的M（Moments），也是易烊千璽手上的「大師（Maste...
M字母代表了「時刻」的M（Moments），也是易烊千璽手上的「大師（Master）」之作：Master Ultra-Thin Tourbillon Moon超薄大師系列陀飛輪月相腕表。（圖：Jaeger-LeCoultre提供）
超薄機芯將兼具配戴的舒適性，也具複雜功能的收藏話題。（圖：Jaeger-LeCo...
超薄機芯將兼具配戴的舒適性，也具複雜功能的收藏話題。（圖：Jaeger-LeCoultre提供）

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