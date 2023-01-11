女人本「色」香奈兒絲絨唇膏 色彩轉變心情

唇膏反映出當代女人的生活型態，表達出女人的無限風采。(圖：香奈兒提供)

「覺得悲傷難過的時候，就讓自己振作起來，換上華服，擦上唇膏，主動出擊。」－嘉柏麗·香奈兒。

女人想要馬上轉換面貌，並找到好心情，那就用一條唇膏吧！香奈兒女士早在1924年就打造第一支唇膏，希望賦予女人在行動與思考上的大膽與自主，至今香奈兒持續推出多款唇膏，並在色彩上鑽研，每位女人都要擁有一支香奈兒唇膏，擦上時可轉變心情與身分，更能呈現出與眾不同的魅力，2023 年1月，香奈兒升級「超炫耀的絲絨脣膏」，並推出20色選，讓每個人都能找到心之所愛。

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏全新升級，更為飽和持色。(圖：香奈兒提供)

唇膏所代表的紅色，也正是香奈兒的經典色選，紅色代表著無限力量，無論呈現在服裝、配件或唇膏上，讓女人大膽前行，無所畏懼。香奈兒也持續研發唇膏，特別是色彩的研究，唇膏也反映出當代女人的生活型態，表達出女人的無限風采。

唇膏選對了，更能呈現出與眾不同的魅力。(圖：香奈兒提供)

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏全新升級，共有20色選。(圖：香奈兒提供)

全新升級的香奈兒超炫耀的絲絨唇膏，呈現出柔霧光澤質感，搭配按壓管身，舉手投足揭示魅力，20種色選呈現出香奈兒對於唇膏的重視度，讓女人自在挑選，全新配方加入極細高濃度色素粒子，整體更為顯色飽和，加入珍珠粉體，呈現出低調光澤，以及蓖麻油、乳木果油等保養成分，讓唇部持續保持濕潤。

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏#54衝突。(圖：香奈兒提供)

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏#51傳奇。(圖：香奈兒提供)