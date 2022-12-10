Burberry與慈善組織OnSide合作 暖助青少年安渡冬日

英國時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作、支持OnSide幫助青少年的決心。圖／Burberry提供（合成圖）

英國 時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作，除支持OnSide幫助青少年的決心，另宣佈將捐助款項予4個食物慈善組織：英國的FareShare與The Felix Project、義大利 的Banco Alimentare和紐約的City Harvest，以幫助人們在寒冬中滿足溫飽的最基本需求。

OnSide主要資助英國國內的經濟弱勢地區，同時在英國國內共有14個「青年區（Youth Zone）」，每個青年區晚上提供了包含足球、攀岩、媒體、溜冰、DJ、戲劇和就職訓練等活動，唯只要繳交5英鎊（約6.1美元）的會費後，所有活動的單場入場費將僅為50便士，目前OnSide在全英國已有5萬名會員，並對8至19歲的青少年開放、提供服務。

這些活動中部分由志願者提供服務、引導或啟發，志願者們來自四面八方，包含了藝術家、音樂家、廚師、拳擊手等，部分的他們甚至曾接受過OnSide的幫助，並在獨立後重新回到OnSide社群 中，將暖流接力相傳。這些活動不僅限於興趣、技能的練習，更包含有美感、心理與自信的建立，例如護理空間UrCare便是由LGBTQ+團體UrIdentity負責，並具有造型工具與美容產品，讓有需求的參與者學習酷兒族群的歷史，並找到心靈的認知與歸屬感。

目前OnSide在全英國已有50,000名會員，並在14個青年區（Youth Zone）中為8至19歲的青少年開放、提供服務。（圖：Burberry提供）

Burberry的企業責任副總裁Caroline Laurie為此表示，品牌很榮幸能在今年冬天支援全球的食物銀行，並透過OnSide的「冬季飢餓訴求（OnSide Network Winter Hunger）」專案建立合作關係。「OneSide與其敬業的團隊為年輕人和那些深受生活成本危機影響的人們提供強而有力的支持。同樣的，我們也希望我們的捐贈款項能幫助青年區持續提供安全且溫暖的環境，讓青年朋友可以獲取足夠的食物渡過這個冬日。」 OnSide的活動不僅限於興趣、技能的練習，更包含有美感、心理與自信的建立。（圖：Burberry提供）