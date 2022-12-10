我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

Burberry與慈善組織OnSide合作 暖助青少年安渡冬日

記者釋俊哲／即時報導
英國時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作、支持OnSide幫助青少年的決心。圖／Burberry提供（合成圖）
英國時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作、支持OnSide幫助青少年的決心。圖／Burberry提供（合成圖）

英國時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作，除支持OnSide幫助青少年的決心，另宣佈將捐助款項予4個食物慈善組織：英國的FareShare與The Felix Project、義大利的Banco Alimentare和紐約的City Harvest，以幫助人們在寒冬中滿足溫飽的最基本需求。

OnSide主要資助英國國內的經濟弱勢地區，同時在英國國內共有14個「青年區（Youth Zone）」，每個青年區晚上提供了包含足球、攀岩、媒體、溜冰、DJ、戲劇和就職訓練等活動，唯只要繳交5英鎊（約6.1美元）的會費後，所有活動的單場入場費將僅為50便士，目前OnSide在全英國已有5萬名會員，並對8至19歲的青少年開放、提供服務。

這些活動中部分由志願者提供服務、引導或啟發，志願者們來自四面八方，包含了藝術家、音樂家、廚師、拳擊手等，部分的他們甚至曾接受過OnSide的幫助，並在獨立後重新回到OnSide社群中，將暖流接力相傳。這些活動不僅限於興趣、技能的練習，更包含有美感、心理與自信的建立，例如護理空間UrCare便是由LGBTQ+團體UrIdentity負責，並具有造型工具與美容產品，讓有需求的參與者學習酷兒族群的歷史，並找到心靈的認知與歸屬感。

目前OnSide在全英國已有50,000名會員，並在14個青年區（Youth Z...
目前OnSide在全英國已有50,000名會員，並在14個青年區（Youth Zone）中為8至19歲的青少年開放、提供服務。（圖：Burberry提供）

Burberry的企業責任副總裁Caroline Laurie為此表示，品牌很榮幸能在今年冬天支援全球的食物銀行，並透過OnSide的「冬季飢餓訴求（OnSide Network Winter Hunger）」專案建立合作關係。「OneSide與其敬業的團隊為年輕人和那些深受生活成本危機影響的人們提供強而有力的支持。同樣的，我們也希望我們的捐贈款項能幫助青年區持續提供安全且溫暖的環境，讓青年朋友可以獲取足夠的食物渡過這個冬日。」

OnSide的活動不僅限於興趣、技能的練習，更包含有美感、心理與自信的建立。（圖...
OnSide的活動不僅限於興趣、技能的練習，更包含有美感、心理與自信的建立。（圖：Burberry提供）

只要繳交5英鎊的會費後，OnSide的活動單場入場費將僅為50便士。（圖：Bur...
只要繳交5英鎊的會費後，OnSide的活動單場入場費將僅為50便士。（圖：Burberry提供）
最早歷史源自1889年的英國慈善組織在2012年開設了第二個分點，並在近年快速擴...
最早歷史源自1889年的英國慈善組織在2012年開設了第二個分點，並在近年快速擴張，展現對青少年成長的多樣化支持。（圖：Burberry提供）

英國 義大利 社群

上一則

12月10日星座運勢 牡羊異性緣佳 雙子理財可獲意外財源

下一則

亞利桑納台積村開什麼店最賺？ 網友大推「2門生意」穩賺不賠

延伸閱讀

哈利梅根自打臉？不想被關注 紀錄片卻滿滿私密影像

哈利梅根自打臉？不想被關注 紀錄片卻滿滿私密影像
艾爾頓強宣布離開推特 不滿政策改變「助長假消息」

艾爾頓強宣布離開推特 不滿政策改變「助長假消息」
哈利梅根紀錄片露餡？離開王室早有預謀 才有預錄畫面

哈利梅根紀錄片露餡？離開王室早有預謀 才有預錄畫面
英國批評中國人權 制裁伊朗、俄國及緬甸官員

英國批評中國人權 制裁伊朗、俄國及緬甸官員

熱門新聞

一隻餓壞的棕熊到民宅裡面找吃的，看到馴鹿出現在眼前興奮的跑過去想要飽餐一頓，結果沒想到等身大的馴鹿只是聖誕節裝飾氣球，撲空的棕熊氣炸直接把氣球推倒咬爛洩憤。 (取材自臉書)

餓壞巨熊見民宅有馴鹿 咬一口沒味道 發現真相氣到暴打

2022-12-05 01:51
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動。(示意圖／ingimage)

她從小「陰陽眼」 約會見到男友奶奶的鬼魂催抱孫

2022-12-08 19:41
諾爾以最大尺度亮相克羅埃西亞比賽。（取材自Instagram）

世足賽／上半身只遮奶 前克國小姐場邊再亮大尺度看球

2022-12-02 01:43
愛爾蘭鐵路公司財務經理米爾斯不滿工作內容太輕鬆，向公司提告，引起網友熱議。(示意圖，ingimage)

工作只要看報 他年薪12萬嫌「太無聊」 怒告公司

2022-12-03 03:18
熊趴在藍寶堅尼車上想吃東西，意外把車門拆了下來，但駕駛似乎不以為意。（取材自@humaidalbuqash）

影／貪吃熊趴藍寶堅尼討食物 「下秒車門解體」駕駛反應眾人看傻

2022-12-09 00:19
琳恩分享自己當年被選上當模特兒的辣照，如今看起來依然風情萬種。（取材自Instagram）

61歲奶奶秀當年當Hooters女郎辣照 網友暴動狂讚

2022-12-06 22:07

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞