花式飛行再發功 柏萊士二度聯手法國巡邏兵飛行表演隊

卡其陸戰系列38毫米Murph自動上鍊腕表，H10自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、動力儲存80小時。（圖：Hamilton提供）

飛行、軍事，是男人心中永遠的夢想。腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）在2021年與法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）合作並推出聯名表款後，近日再推出官方合作新品，以指針搭配數位雙顯示、石英機芯，滿足飛行隊在空中瞬息萬變的精確計時需求。

Bell & Ross二度與法國巡邏兵飛行表演隊合作，推出了BR 03 Type A Patrouille de France腕表。（圖：Bell & Ross提供）

Bell & Ross最早於2008年推出BR 03 Type A Armée de l’Air表款、再於2021年推出與與法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）合作的BR 03-94 Patrouille de France腕表，最後來到今年的BR 03 Type A Patrouille de France腕表。表款使用石英機芯而非機械，並具備指針與跳字秒針兩種顯示方式，因此將透過石英機芯將帶來1/100秒的計時、倒數、鬧鐘、日期與雙時區等功能。藍色面盤九點鐘方向並有法國巡邏兵飛行表演隊的黃色隊徽與象徵法國國旗的紅藍白三色，同時表演隊隊徽再重現搭配的藍色橡膠表帶上，全球限量100只。

BR 03 Type A Patrouille de France腕表，42毫米、精鋼、時間顯示、倒數、響鈴鬧鐘、1/100秒計時碼表。（圖：Bell & Ross提供）

熱衷飛行風格？ORIS則有一款還未上市的新品Coulson野火腕表，是品牌與加拿大 空中消防組織Coulson Aviation組織合作的聯名款，3D列印 的碳纖維表殼是賣點之一，而橙紅色漸層面盤則帶出空中消防隊拯救急難的冒險決心。表款運用ORIS的Big Crown ProPilot為基礎，並使用Calibre 400自動上鍊機芯，限量1000只，預計將在12月上市。

ORIS Coulson野火腕表使用3D列印的碳纖維表殼與Calibre 400自動上鍊機芯，限量1000只。（圖：ORIS提供）

ORIS Coulson野火腕表的橙紅色漸層面盤，正帶出了空中消防隊拯救急難的冒險決心。（圖：ORIS提供）

同樣擅長軍事風格的Hamilton，則有一款38毫米的Murph腕表，將先前曾與科幻電影 《星際效應》（Interstellar）的聯名表款由42毫米「塑身」為38毫米，但保留黑色面盤、軌道式分鐘刻度與酪梨式指針等特色，表款機芯並具80小時動力儲存與100米防水性能。2019年時為限量版、2022年的38毫米則將為常規生產，不用排隊、不用搶。