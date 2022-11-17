「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

De Beers代言人露琵塔尼詠歐近期席捲全球紅毯。（圖：De Beers提供、取材自Instagram）

在漫威電影 「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡金獎演員露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o），同時也是鑽石品牌De Beers創立百年來的首位全球品牌大使。隨著電影在全球熱映，展開世界各地宣傳之旅，也展現了她演繹多種造型的時尚 實力。正因為身為祖先來自東非的民族，她擁有非常黝黑健美的膚色和精緻的五官，因此大膽鮮豔的服裝與造型誇張的高級珠寶，都能輕鬆駕馭。

De Beers Jewellers Volute高級珠寶鑽石戒指。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Balmain訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」世界首映。（圖：De Beers提供）

De Beers Jewellers Inaara鉑金鑽石耳環。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」非洲首映。（圖：De Beers提供）

在10月底的洛杉磯舉辦的世界首映上，她選擇穿著一身貼身扭結鏤空造型的Balmain訂製禮服，以堆疊的方式配戴多件De Beers Jewellers的白鑽珠寶亮相，非常歐洲風格的細辮子盤起，為整體時尚造型增添電影角色應有的民情風。在倫敦的首映會上，露琵塔尼詠歐則以英國設計師品牌Alexander McQueen波浪圖案亮片刺繡訂製禮服，搭配設計極具份量感的De Beers Jewellers白鑽高級珠寶，刻意盤起如光環形狀的辮子髮型，更讓人聚焦她精緻的五官和耳環。

De Beers Jewellers Talisman 18K白金雞尾酒鑽石原石戒指。（圖：De Beers提供）

De Beers Jewellers Ellesmere Treasure 高級珠寶鑽石耳環。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」墨西哥首映。（取材自Instagram）

露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。（取材自Instagram）

在非洲首映會上，露琵塔尼詠歐以Vivienne Westwood金色開衩高級訂製禮服，襯托De Beers Jewellers鑲嵌了6種顏色彩鑽的大項鍊，是對孕育出這些美麗寶石和黑豹家鄉所在地的非洲大地致敬。日前回到她出生地墨西哥 出席首映時，她則選擇穿上美國紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服，猶如女王般氣勢非凡的大紅色袍子，裡面則是展露曲線的黑色馬甲開衩長窄裙，配上鑽石短頸鍊和高高疏起的塔型包子頭，在彰顯自己文化血統同時也不失優雅貴氣。

De Beers Jewellers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays雞尾酒戒指。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Alexander McQueen訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」歐洲首映。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」非洲首映。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」歐洲首映。（圖：De Beers提供）

身為品牌大使，露琵塔尼詠歐不僅演藝演繹De Beers全新廣告，也將與品牌一起支持非洲的慈善公益計畫。她將參與De Beers的「建設永恒」（Building Forever），協助提升De Beers鑽石生產國的婦女和女孩的地位：雙方將於2030年底前實現幫助1萬名女孩參與STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程與Mathematics數學）學科教育、支持1萬名女性創業家，以及在非洲南部投資1000萬美元。

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」非洲首映。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。（取材自Instagram）

De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐穿Roland Mouret訂製禮服出席De Beers紐約慶祝晚宴。（圖：De Beers提供）

De Beers Jewellers Soothing Lotus高級珠寶鑽石項鍊，靈感來自蓮花的項鍊結合6種不同顏色的鑽石（黃色、橘色、粉色、灰色、綠色、褐色）和6種不同的鑽石切割形狀（鑽石原石、欖尖形、橢圓形、梨形、圓形、三角形）。（圖：De Beers提供）