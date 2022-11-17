我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

記者孫曼／即時報導
De Beers代言人露琵塔尼詠歐近期席捲全球紅毯。（圖：De Beers提供、取材自Instagram）
De Beers代言人露琵塔尼詠歐近期席捲全球紅毯。（圖：De Beers提供、取材自Instagram）

在漫威電影「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡金獎演員露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o），同時也是鑽石品牌De Beers創立百年來的首位全球品牌大使。隨著電影在全球熱映，展開世界各地宣傳之旅，也展現了她演繹多種造型的時尚實力。正因為身為祖先來自東非的民族，她擁有非常黝黑健美的膚色和精緻的五官，因此大膽鮮豔的服裝與造型誇張的高級珠寶，都能輕鬆駕馭。

De Beers Jewellers Volute高級珠寶鑽石戒指。（圖：De ...
De Beers Jewellers Volute高級珠寶鑽石戒指。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Balmain訂...
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Balmain訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」世界首映。（圖：De Beers提供）

De Beers Jewellers Inaara鉑金鑽石耳環。（圖：De Be...
De Beers Jewellers Inaara鉑金鑽石耳環。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne...
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」非洲首映。（圖：De Beers提供）

在10月底的洛杉磯舉辦的世界首映上，她選擇穿著一身貼身扭結鏤空造型的Balmain訂製禮服，以堆疊的方式配戴多件De Beers Jewellers的白鑽珠寶亮相，非常歐洲風格的細辮子盤起，為整體時尚造型增添電影角色應有的民情風。在倫敦的首映會上，露琵塔尼詠歐則以英國設計師品牌Alexander McQueen波浪圖案亮片刺繡訂製禮服，搭配設計極具份量感的De Beers Jewellers白鑽高級珠寶，刻意盤起如光環形狀的辮子髮型，更讓人聚焦她精緻的五官和耳環。

De Beers Jewellers Talisman 18K白金雞尾酒鑽石原石...
De Beers Jewellers Talisman 18K白金雞尾酒鑽石原石戒指。（圖：De Beers提供）

De Beers Jewellers Ellesmere Treasure 高級...
De Beers Jewellers Ellesmere Treasure 高級珠寶鑽石耳環。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席「黑豹2：瓦干...
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」墨西哥首映。（取材自Instagram）

露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干...
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。（取材自Instagram）

在非洲首映會上，露琵塔尼詠歐以Vivienne Westwood金色開衩高級訂製禮服，襯托De Beers Jewellers鑲嵌了6種顏色彩鑽的大項鍊，是對孕育出這些美麗寶石和黑豹家鄉所在地的非洲大地致敬。日前回到她出生地墨西哥出席首映時，她則選擇穿上美國紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服，猶如女王般氣勢非凡的大紅色袍子，裡面則是展露曲線的黑色馬甲開衩長窄裙，配上鑽石短頸鍊和高高疏起的塔型包子頭，在彰顯自己文化血統同時也不失優雅貴氣。

De Beers Jewellers The Alchemist of Ligh...
De Beers Jewellers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays雞尾酒戒指。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Alexande...
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Alexander McQueen訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」歐洲首映。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne...
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」非洲首映。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne...
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」歐洲首映。（圖：De Beers提供）

 身為品牌大使，露琵塔尼詠歐不僅演藝演繹De Beers全新廣告，也將與品牌一起支持非洲的慈善公益計畫。她將參與De Beers的「建設永恒」（Building Forever），協助提升De Beers鑽石生產國的婦女和女孩的地位：雙方將於2030年底前實現幫助1萬名女孩參與STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程與Mathematics數學）學科教育、支持1萬名女性創業家，以及在非洲南部投資1000萬美元。

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne...
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席「黑豹2：瓦干達萬歲」非洲首映。（圖：De Beers提供）

露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干...
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。（取材自Instagram）

De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐穿Roland Mouret訂製禮服出席...
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐穿Roland Mouret訂製禮服出席De Beers紐約慶祝晚宴。（圖：De Beers提供）

De Beers Jewellers Soothing Lotus高級珠寶鑽石項...
De Beers Jewellers Soothing Lotus高級珠寶鑽石項鍊，靈感來自蓮花的項鍊結合6種不同顏色的鑽石（黃色、橘色、粉色、灰色、綠色、褐色）和6種不同的鑽石切割形狀（鑽石原石、欖尖形、橢圓形、梨形、圓形、三角形）。（圖：De Beers提供）

De Beers Jewellers Ellesmere Treasure高級珠...
De Beers Jewellers Ellesmere Treasure高級珠寶鑽石手環。（圖：De Beers提供）

電影 時尚 墨西哥

上一則

可愛小象伸象鼻摸來摸去 記者被干擾到笑場錄不下去

下一則

Pixel Watch實測1個月心得 功能實用但可再更貼心

延伸閱讀

女星亞莉安娜親哥 當街遇2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 當街遇2少年打劫
黑豹2北美首周吸1.8億 今年票房第2佳

黑豹2北美首周吸1.8億 今年票房第2佳
BMW曾生產鍋具 陳設於慕尼黑大碗公造型般博物館

BMW曾生產鍋具 陳設於慕尼黑大碗公造型般博物館
金雞獎／陳妍希造型「醜到登熱搜」 網酸：得罪造型師？

金雞獎／陳妍希造型「醜到登熱搜」 網酸：得罪造型師？

熱門新聞

星座專家公布12星座最依賴人排行榜。示意圖。（取材自ingimage）

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

2022-11-10 02:56
深田詠美。（記者陳建嘉／攝影）

日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻

2022-11-12 01:07
洗完頭髮該怎麼辦呢？（取材自pexels）

洗完頭到底要吹乾？自然乾？對頭皮最好方式大公開

2022-11-13 03:41
馬斯克9日以老闆身分寄給推特員工第一封信，要員工準備好「迎接苦日子」。（路透）

馬斯克給推特員工的第一封信：即日起禁止遠端工作

2022-11-10 11:49
一名長腿正妹因出現在湖人球星詹姆斯身旁看球而暴紅，身分隨即被起底。（取材自Instagram）

NBA／坐第一排同詹皇看球賽 長腿正妹「超狂資歷」曝光

2022-11-12 00:40
推特和Meta本月進行大規模裁員，影響過超過一萬矽谷打工人的生計。(美聯社)

快看世界／科技公司大裁員 被裁或可靠這條法律維權

2022-11-11 16:05

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝