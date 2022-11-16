Tiffany & Co.再聯名Daniel Arsham 雕塑掛鎖限量發行

Tiffany & Co. x Arsham Studio Lock限量聯名手鐲，18K白金鑲嵌鑽石與沙弗萊石。(圖：Tiffany提供)

當代藝術家Daniel Arsham以經歷時間演變受到腐蝕的雕塑 「未來文物」為其代表作，美國珠寶品牌Tiffany & Co.再度與藝術家合作，以雕塑品搭配限量聯名手鐲歡慶Lock全新系列上市。Daniel Arsham以Tiffany古典珍藏庫中的經典掛鎖為靈感，打造出99件青銅材質鑄造的腐蝕雕塑，雕塑品內裝著Tiffany & Co. x Arsham Studio Lock限量聯名手鐲。

Tiffany & Co. x Arsham Studio Lock限量聯名手鐲，18K白金鑲嵌鑽石與沙弗萊石。(圖：Tiffany提供)

「此款青銅腐蝕雕塑掛鎖作品是Tiffany與Arsham Studio攜手同行的的第三段故事，」Daniel Arsham表示。Tiffany在19世紀末首度推出具實用功能的掛鎖，至今更有全系列的大膽珠寶延伸自掛鎖的設計，包括最新推出的Lock系列手鐲。以掛鎖為靈感的雕塑藝術品由紐約Arsham Studio製作，每件雕塑均耗時超過400個小時手工拋光而成，展現出Arsham在未來文物系列的美學精神：透過想像中的未來視角重新詮釋當代文物，雕塑品的侵蝕質感以及與Tiffany藍專屬色調神似的手工塗抹銅綠色澤呈現出時間帶來的歷史痕跡。

Tiffany & Co. x Arsham Studio青銅腐蝕雕塑掛鎖藝術品，限量99件。(圖：Tiffany提供) Tiffany & Co.攜手當代藝術家Daniel Arsham推出最新掛鎖雕塑與Lock手鐲。(圖：Tiffany提供)

雕塑品內裝的Tiffany & Co. x Arsham Studio Lock限量聯名手鐲，以手工打造，18K白金鑲嵌鑽石與沙弗萊石。沙弗萊石是Tiffany於1974年開發出的傳奇寶石，蓊鬱蒼翠的綠色調不但呼應雕塑品的銅綠光澤，也恰好正是Arsham Studio的品牌識別色，別具意義。此系列以特別訂製的Tiffany藍金屬材質藝術品專用搬運箱包裝，雙品牌白色防護手套則另裝於Tiffany藍盒中，即將於12月1日Tiffany全球限定專門店正式發布，定價5萬9000美元。