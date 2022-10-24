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「國民姐夫」AKIRA、曾寶儀詮釋經典 舊衣登紅毯不過時

記者曾智緯／即時報導
「國民姐夫」Akira擔任金鐘獎頒獎人，挑選了2018年秋冬絲絨男士晚裝，搭配Hublot的Big Bang Unico鑽表，迷倒眾人。（圖：三立電視提供）
「國民姐夫」Akira擔任金鐘獎頒獎人，挑選了2018年秋冬絲絨男士晚裝，搭配Hublot的Big Bang Unico鑽表，迷倒眾人。（圖：三立電視提供）

2022年第57屆電視金鐘頒獎典禮在日前落幕，這一次同樣創造了許多讓人難忘的畫面，以及使人又哭又笑的時刻。不過，更有意思的是在出席典禮時，明星們不再把新款當作紅毯著裝的唯一標準，紛紛把經典服飾穿上身，證明卓越設計，就是經得起時間考驗。

在過去幾年，無論是國內外的頒獎典禮，只要是登上紅毯，眾家明星們都會請造型師商借各精品的最新款禮服，甚至是還未上市的，以及特別量身訂製。然而這幾年，把舊衣重穿的風潮卻悄悄吹起，如同珍妮佛羅培茲就曾再次以20年前的Versace禮服，為品牌壓軸走秀。而話題女王金卡戴珊也在今年的Met Gala紅毯，穿著1962年時瑪麗蓮夢露的骨董禮服現身。

典禮主持人曾寶儀在金鐘獎紅毯上，身穿前衛設計師Iris Van Herpen於2...
典禮主持人曾寶儀在金鐘獎紅毯上，身穿前衛設計師Iris Van Herpen於2021年春夏推出的裸粉色魚尾高級訂製服。（圖：三立電視提供）

這波把經典服飾重新詮釋的流行也在第57屆金鐘獎頒獎典禮能看到，像是典禮主持人曾寶儀在紅毯上就身穿了前衛設計師Iris Van Herpen於2021年春夏推出的裸粉色魚尾高級訂製服，獨特輪廓與風格，即便在這季來看一點都不突兀；同一套造型，在去年時Angelababy（楊穎）也曾演繹過。受邀擔任頒獎人的「國民姐夫」Akira由於曾是Ralph Lauren的品牌大使，因此現身時，就挑選了2018年秋冬絲絨男士晚裝，搭配Hublot的Big Bang Unico鑽表，俐落剪裁，讓「姐夫」的身形更為挺拔，迷倒眾人。

楊謹華在擔任金鐘獎頒獎人時，搭配Valentino 2022早秋Promenad...
楊謹華在擔任金鐘獎頒獎人時，搭配Valentino 2022早秋Promenade系列黑白線條禮服，雖為新款但卻是復刻了品牌於1992年的設計。（圖：Valentino、三立電視提供）

楊謹華在擔任金鐘獎頒獎人時，搭配Valentino 2022早秋Promenad...
楊謹華在擔任金鐘獎頒獎人時，搭配Valentino 2022早秋Promenade系列黑白線條禮服（左），設計靈感源自1992年的設計（右）。（取材自推特、圖：Valentino提供）

另外再度與「最佳女主角」大獎擦身而過的楊謹華，在與林心如擔任頒獎人時，搭配Valentino 2022早秋Promenade系列黑白線條禮服。雖為新款但卻是復刻了品牌於1992年的設計，經過三十年的洗禮，剪裁依舊大器優雅，襯托出迷人身段驚豔全場。而原版的禮服，Valentino代言人Zendaya則曾於影集「高校十八禁」首映時穿過。

楊謹華在擔任金鐘獎頒獎人時，搭配Valentino 2022早秋Promenad...
楊謹華在擔任金鐘獎頒獎人時，搭配Valentino 2022早秋Promenade系列黑白線條禮服，雖為新款但卻是復刻了品牌於1992年的設計。（圖：Valentino、三立電視提供）
典禮主持人曾寶儀在金鐘獎紅毯上，身穿前衛設計師Iris Van Herpen於2...
典禮主持人曾寶儀在金鐘獎紅毯上，身穿前衛設計師Iris Van Herpen於2021年春夏推出的裸粉色魚尾高級訂製服。（圖：三立電視提供）
楊謹華在擔任金鐘獎頒獎人時，搭配Valentino 2022早秋Promenad...
楊謹華在擔任金鐘獎頒獎人時，搭配Valentino 2022早秋Promenade系列黑白線條禮服（左），設計靈感源自1992年的設計（右）。（取材自推特、圖：Valentino提供）

林心如 Met Gala Angelababy

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