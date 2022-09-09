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鮮豔套裝與白手套 英女王穿搭哲學自有道理

中央社倫敦9日綜合外電報導
女王總是會配戴胸針或珍珠項鍊。美聯社
女王總是會配戴胸針或珍珠項鍊。美聯社

英國女王伊麗莎白二世時常身穿色彩鮮艷的套裝，搭配同色的帽子與白手套。她自創的一套穿衣哲學，和她肩負的職責完全相襯。

英國女王在位期間穿過的服飾，幾乎涵蓋了色譜上的所有顏色，從金絲雀黃、萊姆綠、紫紅色到海軍藍，應有盡有。

數十年來，她的獨特風格由助手和設計師共同打造，從女王於1947年與菲立普親王結婚（Prince Philip）時，設計師諾曼．哈特奈爾（Norman Hartnell）替她設計婚紗開始。

那套婚紗由公爵緞製成，上頭有水晶以及1萬顆小珍珠點綴。對於剛從第二世界大戰廢墟中復興的英國而言，她的婚紗是一道格外亮麗的風景。

諾曼．哈特奈爾也替女王在1953年的加冕典禮設計禮服。那套禮服繡有金色、銀色、綠色和粉紅色絲線，並以女王統治的各國代表紋章作為裝飾。

哈迪．亞米斯（Hardy Amies）在1955年至1990年擔任王室御用設計師。他表示：「替女王製作衣服不是一項簡單的任務。」

他接下諾曼．哈特奈爾的工作後，先是為女王的海外出訪製作服裝，並設計了女王在1977年慶祝登基25年身穿的粉色洋裝。

女王最近20多年來的服裝搭配則交給了時裝設計師安吉拉．凱利（Angela Kelly）。

安吉拉．凱利在1993年加入女王的服裝團隊，自2002年起擔任女王的個人助理與資深服裝設計師，也成為女王的摯友。

她曾說：「我們就是兩個典型的女人。我們討論衣服、化妝品和珠寶。」

在2020年疫情封城期間，安吉拉．凱利甚至還替女王剪頭髮、做造型。

設計女王的服裝必須嚴守王室的著裝規定。曾任王室管家的禮儀專家哈羅德（Grant Harrold）告訴法新社：「這當中沒有明文規定，但必須遵守傳統的舊式禮儀與禮節。」

他表示：「她永遠會穿上絲襪，顏色永遠是膚色，指甲油則永遠都是淺粉色。」

他說：「你永遠不會看到她穿膝上裙。」

至於首飾部分，女王總是會配戴一枚胸針或是珍珠項鍊。

女王出席公眾場合總是戴著帽子，或許看來是一種很傳統的穿搭方式，實際上也有很實用的一面。

由於女王身高僅有163公分，戴上色彩鮮豔的帽子，能讓她在人群中一眼就被看見。

哈羅德表示，女王總是戴著手套則有另一項目的，考慮到她要和那麼多人握手，戴手套是為了避免感染細菌。

Netflix熱門影集「王冠」（The Crown）的服裝設計師克萊普頓（Michele Clapton）表示，女王的服裝「就像是一套盔甲，一種制服」。

每到週末，女王到鄉間時又會換上另一種服裝，這時候她常會戴頭巾，穿雨衣或長靴。

克萊普頓說，「民眾上一秒還看到她在花園，帶著她的柯基犬散步，然後下一秒她又換上套裝、戴上帽子與白手套履行職務」。

儘管英國王室必須保持政治中立，但女王有時也會利用服裝來傳達一些訊息。

例如在接待外賓時，她的衣著中或許會出現愛爾蘭三葉草或加拿大楓葉，端看客人的國籍。而當她出訪時，套裝顏色則會呼應國旗顏色，例如她2011年訪問愛爾蘭時就身穿綠色套裝。

英國女王伊麗莎白二世時常身穿色彩鮮艷的套裝，搭配同色的帽子與白手套。美聯社
英國女王伊麗莎白二世時常身穿色彩鮮艷的套裝，搭配同色的帽子與白手套。美聯社
英國女王伊麗莎白二世時常身穿色彩鮮艷的套裝，搭配同色的帽子與白手套。她自創的一套...
英國女王伊麗莎白二世時常身穿色彩鮮艷的套裝，搭配同色的帽子與白手套。她自創的一套穿衣哲學，和她肩負的職責完全相襯。Getty Images

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