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下一位007？伊卓斯艾巴「貴妃臥」拍GUCCI手表新廣告

記者釋俊哲／即時報導
Idris Elba以華麗的復古風格西裝，為GUCCI拍攝最新的GUCCI 25H手表形象廣告。圖 / GUCCI提供（合成圖）
Idris Elba以華麗的復古風格西裝，為GUCCI拍攝最新的GUCCI 25H手表形象廣告。圖 / GUCCI提供（合成圖）

還記得小時候第一次站在糖果店或玩具店裡時，時間永遠不夠用的歡樂時光？GUCCI釋出最新GUCCI 25H的廣告影片，並找來英國男星、製作人、音樂家伊卓斯艾巴（Idris Elba）擔綱，透過鮮豔色彩與幽默調性，展現了GUCCI新款GUCCI 25H腕表的歡樂、甜美與獨特趣味。

Idris Elba的肢體語言和磁性嗓音，為影像賦予了復古氛圍。圖： GUCCI...
Idris Elba的肢體語言和磁性嗓音，為影像賦予了復古氛圍。圖： GUCCI提供

Idris Elba以華麗的復古風格西裝，為GUCCI拍攝最新的GUCCI 25...
Idris Elba以華麗的復古風格西裝，為GUCCI拍攝最新的GUCCI 25H手表形象廣告。圖： GUCCI提供

曾為《時人雜誌》（PEOPLE）評選為「世界上最性感的男人」的伊卓斯艾巴，拍過多部電影如《雷神索爾》、《環太平洋》、《星級爭霸戰》，年初時更被傳為最有可能接下新一代007的角色，近期則有新片《獸》預計將在8月時於美國上映。

GUCCI 25H腕表，38毫米、精鋼、石英機芯，GG標誌面盤搭配粉紅色藍寶石水...
GUCCI 25H腕表，38毫米、精鋼、石英機芯，GG標誌面盤搭配粉紅色藍寶石水晶玻璃，時間顯示。圖： GUCCI提供

GUCCI 25H腕表，30毫米、精鋼、石英機芯，GG標誌面盤，時間顯示。圖： ...
GUCCI 25H腕表，30毫米、精鋼、石英機芯，GG標誌面盤，時間顯示。圖： GUCCI提供

而GUCCI的官方Instagram近日並釋出多組照片與影片，只見伊卓斯艾巴穿著顏色華麗的復古衣著，例如不對稱的芥末黃劍領西裝搭配黑色皮革領帶，或在粉紅色成套西裝的領口搭配上同色系的花卉裝飾，加上「貴妃臥」的肢體語言，頗有1970年代Glamour Rock的華麗聯想。約40秒的影片最後並以「It’s Gucci Time」為主張，透過燈光、語言和視覺暗示了當下與過去時態的疊合，並為GUCCI 25H腕表時尚定錨。

GUCCI G-Timeless Multibee腕表，38毫米、精鋼、自動上鍊...
GUCCI G-Timeless Multibee腕表，38毫米、精鋼、自動上鍊機芯，粉紅色漆面飾蜜蜂面盤。圖： GUCCI提供

GUCCI 25H腕表，38毫米、精鋼、石英機芯，GG標誌面盤搭配海藍色藍寶石水...
GUCCI 25H腕表，38毫米、精鋼、石英機芯，GG標誌面盤搭配海藍色藍寶石水晶玻璃，時間顯示，52,000元。圖 / GUCCI提供

以當代建築輪廓為靈感的GUCCI 25H，具有幾何線條、對比鮮明的飾面和一體成形式表殼。除了影片中伊卓斯艾巴配戴的飛行陀飛輪款式，使用石英機芯的GUCCI 25H則是本季的入門之選，38毫米的精鋼表殼並具有海藍色或粉紅色的防眩光藍寶石水晶玻璃版本，帶來迷幻也復古的1970年代風格；G-Timeless Multibee本季同樣推出多款新品時計，在3粉紅色漆面、銀色太陽放射紋或金色太陽放射紋面盤裡，飾有GUCCI經典的蜜蜂圖案，並使用瑞士製Sellita自動機芯。

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