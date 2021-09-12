梵谷自畫像躍上經典包 LV藝術家限量新系列將登場

Artycapucines系列第三章作品將於2021年10月底，在LV全球200家門市限量推出。（圖：路易威登提供）

路易威登（LOUIS VUITTON ，簡稱LV）之前曾經推出過兩次的Artycapucines系列，最近迎來第三次的全新作品，這回邀請了六位當代頂尖藝術家參與設計，同樣以經典的Capucines包款作為畫布，將在10月底正式限量推出。

Paola Pivi以複雜皮革鑲嵌工藝呈現的動物野性美。（圖：路易威登提供）

Paola Pivi。（圖：路易威登提供）

Gregor Hildebrandt的黑白設計搭配網版印刷皮革與鑲嵌黑膠唱片的路易威登標誌細節作品。（圖：路易威登提供）

Gregor Hildebrandt。（圖：路易威登提供）

LV Artycapucines系列旨在激發無限創意可能，並彰顯出參與企畫的藝術家們各自鮮明的設計特色。在全新的第三篇章作品中，我們可以看到Gregor Hildebrandt的黑白設計搭配網版印刷皮革與鑲嵌黑膠唱片的路易威登標誌細節、Donna Huanca觸感豐富的手繪刺繡與穿環、Vik Muniz錯視畫效果美感、曾梵志使用超過70萬針刺繡重現的梵谷自畫像、Paola Pivi以複雜皮革鑲嵌工藝呈現的動物野性美，以及黃宇興色彩豐富的夢幻風景刺繡。

Donna Huanca觸感豐富的手繪刺繡與穿環設計。圖／路易威登提供

Donna Huanca。（圖：路易威登提供）

Vik Muniz打造出錯視畫效果。（圖：路易威登提供）

Vik Muniz。（圖：路易威登提供）

黃宇興色彩豐富的夢幻風景刺繡作品。（圖：路易威登提供）

黃宇興。（圖：路易威登提供）

無論是恰到好處的留白或滿版的設計，獨一無二的款式都體現了LV對精湛工藝的承諾，也再次證明在無盡創意的揮灑之下，以路易威登1854年創店所在地巴黎Rue Neuve-des-Capucines街道命名的經典手袋Capucines包款，依舊是LV永恆優雅的終極體現。Artycapucines系列第三章作品將於2021年10月底，在LV全球200家門市限量推出。

曾梵志使用超過70萬針刺繡重現的梵谷自畫像。（圖：路易威登提供）