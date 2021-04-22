MK百老匯大秀 貝拉哈蒂德紅火登場 高圓圓看秀穿得居家

浮誇的皮草輪廓，也是MICHAEL KORS的經典設計元素之一。(圖：MICHAEL KORS提供)

MICHAEL KORS日前舉辦品牌成立40周年暨2021秋冬大秀，在百老匯 中心展開這場盛大的發表，這是一封設計師Michael Kors寫給紐約 的情書，洋溢著上流社會的浮誇閃亮，邀集了品牌代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）和娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）等超模演繹，大陸代言人高圓圓 也隔空穿上綠色系針織衫看秀，粉絲因此讚她「春天的味道」，看起來也有相當舒適的居家氣息。

娜歐蜜坎貝爾以一身黑壓軸走秀，氣勢逼人。(圖：MICHAEL KORS提供)

性感的火紅色漆亮皮革，打造貝拉哈蒂德的氣場。(圖：MICHAEL KORS提供)

MICHAEL KORS與演員基金會（The Actors Fund）合作重塑百老匯經典，在這場40周年大秀中，動用了所有代表品牌的元素，例如都會、皮草、動物印花、亮片以及炫目的華麗感，前導影片及時裝秀均在劇院區的Sardi’s餐廳、舒伯特劇院和45街一帶進行錄製，並由音樂家Rufus Wainwright帶來「City Light」、「There’s No Business like Show Business」等歌曲，勾勒Michael Kors腦海中所描繪的午夜盛裝出席派對的情境，更散發著紐約這座城市的迷人魅力。

服裝線條以俐落剪裁為主，簡約、流暢而迷人，大開高衩的性感表現在裙裝與褲裝之上，全系列都相當適合都會女子直接成排車進衣櫃中，每當有約會、晚宴、派對要參加，隨手搭配即可盛裝出席，長版西裝外套、人造皮草大衣、性感洋裝等，都在MICHAEL KORS獨有的冶豔中綻放氣場，如同貝拉哈蒂德詮釋的火紅色漆亮皮革套裝與亮片洋裝搭襯西裝外套，都是經典的MK女郎造型。