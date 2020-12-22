「吹風機」包看過嗎？Moschino怪包又1發 時尚迷瘋搶

Moschino向來熱愛推出特殊造型包包。（圖：Moschino提供）

之前我們才看到向來熱愛推出「怪包」的Moschino秋冬系列各種麵包、甜點造型包，搞怪特質很適合年底跑趴、聚會時使用。而這幾天網路上蔚為話題的一款包同樣是出自Moschino，不過是早秋系列，雖然已過季，但全網幾乎銷售一空的熱賣程度，值得再好好一探究竟，這款包到底有什麼魅力？

Moschino今年早秋以紐約 的多元化為設計靈感，通勤用的地鐵 匯集了各式各樣的人們，也因此成為當初秀場主題。其中賣到翻的一款小牛皮打火機造型手拿包，也是呈現出這種真實的生活感，巨大的尺寸和逼真的外觀非常幽默，而且正是因為夠大，比起一般手拿包能夠裝更多東西，兼具話題與實用性。共有藍、黑兩種顏色，目前在官方網站和各大時尚購物網皆已Sold Out，可說是品牌近來人氣最旺的話題包代表。

Moschino 2020早秋以紐約的多元化為設計靈感，小牛皮打火機造型手拿包因為造型幽默又真實，幾乎已銷售一空。（圖：Moschino提供）

如果你是特殊造型包的愛好者，錯過這次打火機手拿包沒關係，Moschino近日也發表了2021年早秋系列商品，當中最ㄎㄧㄤ的莫過於粉紅色吹風機造型包。喜歡這種逗趣設計的人記得再留意一下上市日期，新的一年千萬不要再錯過囉！