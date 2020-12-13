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Full House！耗時兩年 BallWatch雙色圈GMT全員到齊

記者釋俊哲 / 綜合報導
全數具備五種雙色表圈、搭配雙色表面與44或42毫米兩種尺寸，腕表款式終於在近日全數到齊。圖 ：波爾表提供
全數具備五種雙色表圈、搭配雙色表面與44或42毫米兩種尺寸，腕表款式終於在近日全數到齊。圖 ：波爾表提供

顏色總帶給人更多想像，具有兩地時間顯示的GMT功能，一向是波爾表（Ball Watch）Aero GMT II的特色之一。品牌早從2019年便推出具有雙色圈的首個款式，前後長達兩年之後，終於齊備了紅黑、紅藍、黑綠、黑藍和咖啡與黑，合計五種顏色配置，全員到齊，每一只表款具備瑞士天文台認證，在精準、精密與風格造型中，找到完美平衡。

Ball Aero GMT II腕表，精鋼、40或42毫米、時間與日期顯示、三地...
Ball Aero GMT II腕表，精鋼、40或42毫米、時間與日期顯示、三地時區。圖 ：波爾表提供

透過夜光顯示，Ball Aero GMT II腕表最多可顯示三地時間。圖 ：波爾...
透過夜光顯示，Ball Aero GMT II腕表最多可顯示三地時間。圖 ：波爾表提供

品牌將藍寶石水晶玻璃打造出弧形的GMT外表圈，同時再以綠色微型氣燈點亮表面中的24小時制數字，等於帶來第三時區時間，並藉有不同顏色，讓配戴者可輕鬆並準確讀取，簡明清楚。事實上，Aero GMT II錶款的雙色外圈更是風格造型一大利器。透過不同顏色的雙色表圈，可與身上時裝的配件、色系相呼應，跳脫顏色的框架，展現鮮明個性。

具備旅行、商務考量的Ball Aero GMT II腕表，具有實用的GMT雙色表...
具備旅行、商務考量的Ball Aero GMT II腕表，具有實用的GMT雙色表圈，風格鮮明時髦。圖 ：波爾表提供

專利的三摺表扣，需要時可延長至多成22亳米，便利配戴於潛水衣外。圖 ：波爾表提供
專利的三摺表扣，需要時可延長至多成22亳米，便利配戴於潛水衣外。圖 ：波爾表提供

合計五種雙色表圈的Aero GMT II腕表，五種表圈配色另有藍、黑兩種表面與40或42毫米，合計15種組合。然而腕表在風格造型、讀取便利之外，全數更使用了具備瑞士天文台認證的RR1201-C自動上鍊機芯，表款並具備100米防水、7,500Gs抗衝擊測試，以及4,800A/m的性能；為了顧及如專業潛水的使用需求，專利三摺表扣，需要時可延長至多成22亳米，購買表款再送價值8,300元的原廠橡膠帶乙條，可於日常生活中，在金屬的可靠、橡膠的輕便中輕鬆切換。

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