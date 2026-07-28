7月28日星座運勢 天秤工作順利 牡羊當心破財
牡羊座
總體運勢不賴，但也要提防破財。
整體運：★★★★☆
單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
收斂強勢，你會獲得更多的支持。
整體運：★★☆☆☆
投資時會有犯迷糊的危險，對真假訊息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人。戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
感情較脆弱，容易受到傷害。
整體運：★★★☆☆
今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
留點時間經營感情。
整體運：★★☆☆☆
自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
健康最為重要。
整體運：★★☆☆☆
由於工作壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集訊息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
真誠的付出，必有所收穫。
整體運：★★★☆☆
謙和的態度有助提升人際關係，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達感情，付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
味覺靈敏且很有口福的一天。
整體運：★★★★☆
今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
今天是適合趕工的日子。
整體運：★★★☆☆
做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
試著從他人身上尋找突破點。
整體運：★★★★☆
難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度愈大愈能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。
整體運：★★★★★
情場上的金錢問題會考驗你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會留下好印象；投資理財上能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
與情人相處少提工作上的事情。
整體運：★☆☆☆☆
對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
自己解決不了時要善於尋求幫助。
整體運：★★★☆☆
你細緻地體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，會使事情錯過最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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牡羊座、天秤座、射手座與摩羯座表現較亮眼，其中摩羯座整體運最高，牡羊與天秤也有不錯的工作與人際機會，適合把握當天的發展契機。 多數星座都提到財務風險，像是破財、盲目投資、誤判資訊或買到劣質商品等狀況，建議先保守觀望、仔細查證，再做金錢決策會比較安全。 感情方面要避免把工作壓力帶入關係，也要多體貼、少計較，單身者則可留意聚會與朋友介紹的機會；在人際上，謙和與真誠更容易獲得支持。
精華 FAQ
牡羊座、天秤座、射手座與摩羯座表現較亮眼，其中摩羯座整體運最高，牡羊與天秤也有不錯的工作與人際機會，適合把握當天的發展契機。
多數星座都提到財務風險，像是破財、盲目投資、誤判資訊或買到劣質商品等狀況，建議先保守觀望、仔細查證，再做金錢決策會比較安全。
感情方面要避免把工作壓力帶入關係，也要多體貼、少計較，單身者則可留意聚會與朋友介紹的機會；在人際上，謙和與真誠更容易獲得支持。
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