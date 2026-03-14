3月14日星座運勢 雙子一展才華 天秤財運良好
牡羊座
精力充沛，很有自信的一天。
整體運：★★★★☆
情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
為愛努力耕耘。
整體運：★★★★★
已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
有機會一展才華，進財機率高。
整體運：★★★★☆
今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
欲望如火燎原般蔓延。
整體運：★★★★★
戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的欲望；也許是被你對金錢的欲望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
親情是你堅實的後盾。
整體運：★★★☆☆
偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。
整體運：★★★★★
感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天蠍座
藉助第三方的力量，愛情會更順利。
整體運：★★★★★
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
射手座
異性緣佳，是表白的好日子。
整體運：★★★★☆
走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
心態決定事物取向。
整體運：★★★★☆
遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。
整體運：★★★★★
會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
行動力十足。
整體運：★★★☆☆
今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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