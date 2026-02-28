2月28日星座運勢 巨蟹財運頗旺 獅子桃花旺盛

我的頻道

科技紫微網
牡羊座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

用壓力化為動力。

整體運：★★★★☆

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精采；少吃熱性食物，以免上火。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

小心禍從口出。

整體運：★★★☆☆

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

得了面子失了裡子。

整體運：★★★☆☆

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

運勢旺盛，及時把握別錯過。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

今天情緒起伏不大，心境比較平和。

整體運：★★★★☆

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

戶外的放鬆對身心更有益處。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物欲；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

追求物質滿足的欲望戰勝了理智。

整體運：★★★☆☆

看到琳瑯滿目的商品，心中的購物欲蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

恰逢朦朧愛情。

整體運：★★★☆☆

與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

整體運：★★★☆☆

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

不錯的一天，心情無比暢快。

整體運：★★★★☆

感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

收穫頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

