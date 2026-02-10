我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

2月10日星座運勢 巨蟹財運旺盛 獅子激情滿滿

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

輕鬆的應對是必勝的關鍵。

整體運：★★★☆☆

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會。別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

待人要學會主動。

整體運：★★★☆☆

今天的感情細胞特別敏感，深藏暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

財運旺盛，回報近在眼前。

整體運：★★★★☆

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

激情滿滿，愛情到來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

待人處事宜冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

愛情出現新情況。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

整體運：★★★★☆

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

眼見未必為實。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計畫，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

期待值不宜過高哦！

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜，最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

把握好說話尺度，以免得罪人。

整體運：★☆☆☆☆

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

上一則

本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

下一則

「我人在冬奧比賽」 加國滑冰女將求作業延期 獲封最強遲交理由

延伸閱讀

2月8日星座運勢 獅子走桃花運 摩羯忠言逆耳

2月8日星座運勢 獅子走桃花運 摩羯忠言逆耳
2月7日星座運勢 金牛瘋狂購物 巨蟹短暫離別

2月7日星座運勢 金牛瘋狂購物 巨蟹短暫離別
2月6日星座運勢 巨蟹工作順利 天蠍頭腦靈活

2月6日星座運勢 巨蟹工作順利 天蠍頭腦靈活
2月5日星座運勢 水瓶充滿活力 獅子當心破財

2月5日星座運勢 水瓶充滿活力 獅子當心破財

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
輝達CEO黃仁勳日前受訪時提到三種人恐被AI時代淘汰。圖為黃仁勳專機1月29日飛抵台北後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

2026-02-03 03:02
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議