1月8日星座運勢 獅子保持距離 天秤心煩意亂

牡羊座 才藝彰顯，易受關注。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座 做任何事都要保持一貫態度。

整體運：★★★★☆

單身者面對心儀的對象，可以用積極的方式和態度表達自己的情感，能讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若能展現強勢作風，可以讓你的合作夥伴更積極配合，但要注意不能太超過，不然會讓他產生反抗心理。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座 心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座 工作、興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座 感情上適度的距離可以產生「美」。

整體運：★★★☆☆

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座 需多給自己打氣的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座 易心煩意亂，應調整好心態。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座 是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。

整體運：★★★★★

今天情場上的金錢問題會考 驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座 運勢走俏，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座 追求浪漫時很容易讓錢財流走。

整體運：★★★☆☆

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座 趕快行動起來，備足糧草。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座 計畫趕不上變化快。

整體運：★☆☆☆☆

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





