11月30日星座運勢 金牛大飽口福 處女財運亨通

牡羊座

被愛包圍。

整體運：★★★★☆

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規畫下一步計畫了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

快樂的一天，適合與人分享。

整體運：★★★★★

有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的回饋也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

心情好，桃花自然來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

閱讀也是種享受。

整體運：★★★★☆

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

來點新創意，讓生活有點改變。

整體運：★★★☆☆

一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

渴望表現的一天。

整體運：★★★☆☆

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

整體運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

