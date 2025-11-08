11月8日星座運勢 獅子適合訪友 天秤否極泰來

我的頻道

科技紫微網
牡羊座

休息好，確保精力旺盛。

整體運：★★★★☆

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

金牛座

放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

辛勤耕耘的果實有拱手相讓的危險。

整體運：★★★☆☆

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

時間充裕，適合整理思緒的一天。

整體運：★★★★☆

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

把握尺度很關鍵。

整體運：★★★☆☆

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉升的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計畫，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

衝動是魔鬼。

整體運：★★★★☆

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

口才佳，容易給異性留下良好的印象。

整體運：★★★★☆

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

運勢出現小高潮。

整體運：★★★★★

個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢、金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

水瓶座

大膽追求激情。

整體運：★★★★☆

性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情歷久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思緒比較混亂，應適當放鬆。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

