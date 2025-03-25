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示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

3月25日星座運勢 天秤學習合作 射手靜守為妙

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牡羊座

多看、多學、多做！

整體運：★★★★★

在投資產品的選擇上，可學習「韓信點兵，多多益善」。兩人的感情發展穩定，他對你的關心已經有了實質的進步，只管好好享受吧！工作中與周圍的人互動良好，會感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

今天是儲備能量的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

有好的想法，也要注意自己的表達方式。

整體運：★★★★☆

另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

易與人起爭執。

整體運：★★☆☆☆

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

今天特別容易受他人影響。

整體運：★☆☆☆☆

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

不要期望太高。

整體運：★★★☆☆

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

相信明天，把握今天，懷抱希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

較平靜的一天，沒有意外收獲也能感覺滿足。

整體運：★★☆☆☆

雖然形單影隻，單身者也不會感到寂寞，學會將情緒轉移也能讓人快樂。沒有驚喜，工作顯得相當平靜，放低追求，過幾天這樣清閒的日子也是個很好的休息方式，不過還得把握好尺度。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

忙碌的一天。

整體運：★★★☆☆

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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