3月2日星座運勢 雙子有桃花運 天蠍人氣上升

牡羊座

不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

整體運：★★★☆☆

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資 躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

運勢出現小高潮。

整體運：★★★★★

個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

獅子座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。

整體運：★★★☆☆

坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出一點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

愛拼才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，衝突也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

比較幸運的一天。

整體運：★★★★☆

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

開朗的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

水瓶座

今天愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

新事物帶來新氣象。

整體運：★★★★☆

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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