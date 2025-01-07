我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰媒：失聯中國演員王星已找到 身體狀況良好

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

1月7日星座運勢 巨蟹患得患失 天蠍不宜玩金錢遊戲

科技紫微網

牡羊座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

心態不穩，較衝動，要注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★☆☆☆☆

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

快樂伴隨你左右。

整體運：★★★★☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

別鑽到錢堆裡生活。

整體運：★★★☆☆

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸！今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

節省一點，消費要注意合理性。

整體運：★★★☆☆

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

工作得心應手，人也精神抖擻。

整體運：★★★★★

事業運上升，理論與實際相結合，一遇到問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你示好的異性同事，有機會展開美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的金主。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

調整策略，就會見到成效。

整體運：★★★★☆

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 咖啡 雞蛋

上一則

難入睡、想要一覺到天亮 醫師建議攝取這個營養素

延伸閱讀

1月5日星座運勢 射手大膽求愛 天蠍在壓力中成長

1月5日星座運勢 射手大膽求愛 天蠍在壓力中成長
1月4日星座運勢 獅子財運旺旺 天蠍放鬆身心

1月4日星座運勢 獅子財運旺旺 天蠍放鬆身心
1月3日星座運勢 金牛投資分不清方向感 摩羯克制消費欲望

1月3日星座運勢 金牛投資分不清方向感 摩羯克制消費欲望
1月2日星座運勢 巨蟹有好人緣 獅子財運旺盛

1月2日星座運勢 巨蟹有好人緣 獅子財運旺盛

熱門新聞

四生肖的女性年輕吃苦晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

2025-01-01 23:00
不需要的衣服和玩偶都要清掉。示意圖。（取材自pexels.com@Ruxandra Scutelnic）

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

2025-01-05 19:05
《搜狐網》指出4大生肖注定能擁有幸福的晚年，他們不僅健康長壽，身體少病少痛，還能擁有可觀的財富，遠離窮困，過上安逸的生活。示意圖。(圖／123RF)

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

2025-01-04 21:55
三星座人品差沒朋友，遇事容易孤立無援。（取材自pexels.com@Inzmam Khan）

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

2025-01-04 22:15
四生肖新年財運更好。示意圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

2024-12-31 00:15
高麗菜燜煮也能成為美味料理。（取材自Instagram＠isokaka.kyoto）

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

2025-01-01 20:15

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分