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12月10日星座運勢 雙子切忌投機 處女職場風光

科技紫微網

牡羊座

情緒安寧，能享受生活。

整體運：★★★☆☆

今天可抽時間來陪另一半，讓溫馨浪漫的情調彌漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事有摩擦，影響工作情緒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好摒棄，以免適得其反；戀愛者會遇上一些不小的危險，但伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

得失心很重，小心虛榮誤事。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感愈來愈重，不如攤開來告訴對方你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重；注意多活動肩關節，以免肩和脖子痠痛。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

有委屈直接說出來就好。

整體運：★★☆☆☆

伴侶對你的要求過高會使你不滿，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但參加聚會及娛樂活動將會增加散財的危險，不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嘗到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

只要不粗心大意，就能順利完成任務。

整體運：★★★☆☆

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

收集資訊，理性分析、抉擇。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，含糊其辭會給追求者留下更多幻想，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

付出總會有所回報。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也不少。從事行政工作的人，不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

不與人計較，會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

工作時，不可過於誇大事實。

整體運：★★★★☆

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神祕禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人。聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢機會，不過也別只顧著撈錢，要適當放鬆一下，畢竟身體是革命的本錢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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