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男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

10月26日星座運勢 獅子嘗試改變 天蠍運勢較強

科技紫微網

牡羊座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

為愛努力耕耘。

整體運：★★★★★

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

試著改變一下自己。

整體運：★★★☆☆

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

注重過程，少計較結果。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你愈來愈冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

運勢較強的一天。

整體運：★★★★★

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。

整體運：★★★★★

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

整體運：★★★☆☆

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

整體運：★★★☆☆

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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