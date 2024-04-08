我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

4月8日星座運勢 雙子方向有點混亂 處女座有加薪機會

科技紫微網

牡羊座

把不愉快都說出來。

整體運：★★★☆☆

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

身心疲憊時，應暫停稍作休息。

整體運：★★☆☆☆

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

保持平和的心態，可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

未雨綢繆。

整體運：★☆☆☆☆

與其搏風險投資，還不如待在家中理清自己或是家庭的財務狀況，以便以後能瞄準目標地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

運勢很酷的一天。

整體運：★★★★★

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

天秤座

用心尋找，就會發現很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

加強體育鍛煉。

整體運：★★☆☆☆

為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但打拼的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

動小腦筋做些改變會有新發現。

整體運：★★★☆☆

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計劃好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

充滿自信可吸引正能量。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

整體運：★★★☆☆

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 咖啡 書店

上一則

蘋果電視盒Apple TV傳將內建鏡頭 支援視訊通話App

下一則

蘋果傳5月首周推出新iPad Pro 首提供防眩光霧面選項

延伸閱讀

4月7日星座運勢 金牛遠離塵囂 獅子咖啡飄香

4月7日星座運勢 金牛遠離塵囂 獅子咖啡飄香
4月6日星座運勢 牡羊易交好運 雙子異性緣佳

4月6日星座運勢 牡羊易交好運 雙子異性緣佳
4月5日星座運勢 雙子愛情能量高 雙魚有意外商機

4月5日星座運勢 雙子愛情能量高 雙魚有意外商機
4月4日星座運勢 獅子財運良好 射手注意安全

4月4日星座運勢 獅子財運良好 射手注意安全

熱門新聞

美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
四生肖四月中後，會感覺到工作逐漸得心應手，也就是2024年運勢否極泰來的時候。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

2024-04-05 07:00
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
知名速食連鎖店「Subway」。示意圖，非新聞事件圖。（路透）

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

2024-04-05 08:20
黛娜老師在TikTok傳授簡單藏木馬的技巧，就可以抓到學生是否用AI寫作業。學生示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

加拿大師出題中藏「特洛伊木馬」 揪出AI作弊學生

2024-04-04 20:45
一名網友好奇「澱粉+澱粉最頂的組合是什麼」？早餐店示意圖／聯合報系資料照片

不是燒餅油條 「澱粉＋澱粉」最頂美食是它

2024-04-06 01:35

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相