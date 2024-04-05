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餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

4月5日星座運勢 雙子愛情能量高 雙魚有意外商機

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牡羊座

在工作上不可放入私情。

整體運：★★★★☆

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

易為己悲。

整體運：★★★☆☆

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

自卑感其實來源於自我的放任。

整體運：★★☆☆☆

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

以柔克剛。

整體運：★★★★★

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要的生意多仰仗異性；與鄰居的關係，會因為相互幫忙而更加親密。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天蠍座

貪小便宜易得不償失。

整體運：★☆☆☆☆

今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

凡事皆有轉機。

整體運：★★★★☆

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

有失必有得。

整體運：★★★★☆

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，他很愛你，但不代表他就是你的出氣筒；作息沒有規律，很難達到最佳的工作和學習狀態；平日喜歡與人大方分享，今天可望分享他人的勝利大餐。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

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