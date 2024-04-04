4月4日星座運勢 獅子財運良好 射手注意安全
牡羊座
有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。
整體運：★★☆☆☆
今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
故地重遊有助於愛情運勢的增長。
整體運：★★★☆☆
和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
融入群體才能趕走壞心情。
整體運：★★☆☆☆
情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
做事過於毛躁，給自己多一點的耐心。
整體運：★★★★☆
今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細節的地方，不起眼的小漏洞恐會給你帶來麻煩。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
對待愛情太執著，容易吃虧上當。
整體運：★★★☆☆
有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
難得的知遇之恩。
整體運：★★★★★
有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
天秤座
身體狀況不佳，學習、工作受到影響。
整體運：★★★☆☆
感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
別將關係複雜化！
整體運：★★★★☆
與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
注意安全。
整體運：★★☆☆☆
過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險係數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
妥善處理好人際關係，別太自我。
整體運：★★★★☆
今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
感情上適度的距離可以產生「美」。
整體運：★★★☆☆
小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。
整體運：★☆☆☆☆
今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
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