3月19日星座運勢 巨蟹諸事順利 射手切忌衝動

牡羊座

缺乏責任心。

整體運：★☆☆☆☆

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠 。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

利弊共趨的形勢演變。

整體運：★★☆☆☆

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資 ，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

有一種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

敢於表達，切忌忍氣吞聲。

整體運：★★☆☆☆

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

對自己多一些自信。

整體運：★★★☆☆

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

衝動不是天使，是魔鬼。

整體運：★★★★☆

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

是與朋友冰釋前嫌的好時機。

整體運：★★★☆☆

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

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