1月26日星座運勢 牡羊心情愉悅 射手人緣爆發
牡羊座
心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。
整體運：★★★★☆
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
情緒沒有太大波動，較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
太懶散容易喪失積極性！
整體運：★★☆☆☆
走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
運勢遇到小低潮。
整體運：★☆☆☆☆
戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。
整體運：★★★★★
今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
好運暗藏在細節裡。
整體運：★★★☆☆
今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計畫，對日後工作的實施極有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。
整體運：★★☆☆☆
今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
今天上班很輕鬆。
整體運：★★★☆☆
深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
人際關係和諧，外在助力強。
整體運：★★★★☆
今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計畫可在今天落實。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
今天的精神壓力比較大。
整體運：★★★☆☆
同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
上進心強烈，對事物充滿好奇心。
整體運：★★★★☆
若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子實際運用時，易產生意想不到的出色效果。財運高漲，理財上用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
心神安靜，不被外物所打擾。
整體運：★★☆☆☆
今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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